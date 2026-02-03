大森元貴、ソロ活動5周年を記念して1stミニアルバム『OITOMA』を2月24日リリース
Mrs. GREEN APPLEのフロントマン・大森元貴がソロ活動5周年を記念して、記念日となる2月24日に1stミニアルバム『OITOMA』(読み：オイトマ)をリリースすることが決定した。
2021年2月24日に1stデジタルEP『French』をリリース後、バンド活動とは異なるアート性を追求した数々の作品をリリースしてきた大森のソロ1stミニアルバムには、各作品タイトル曲の「French」「Midnight」「絵画」や、楽曲を元にした絵本が異例のヒットとなった楽曲「メメント・モリ」、NHK Eテレ『天才てれびくん』(てれび戦士)に楽曲提供した「こたえあわせ」のセルフカバーに加え、3月27日に全国公開の映画『90メートル』主題歌として書き下ろした新曲「0.2mm」を含む6曲収録のミュージックカードと、楽曲からインスピレーションを受けて制作したグッズ6種が同梱される。
1stミニアルバム『OITOMA』は本日2月5日AM10時より予約開始。アトリエ空間が拡張された作品特設サイトも開設となった。
■1stミニアルバム『OITOMA』
2026年2月24日(火)発売
購入リンク：https://lnk.to/mo_oitoma_ec
特設サイト：https://sp.universal-music.co.jp/ohmori-motoki/1st-mini-album/
▼収録曲
1_French
2_メメント・モリ
3_Midnight
4_絵画
5_こたえあわせ
6_0.2mm ※新録曲
■映画『90メートル』
3月27日(金)全国公開
配給：クロックワークス
▼キャスト＆スタッフ
山時聡真 菅野美穂
南琴奈 田中偉登 ／ 西野七瀬
荻野みかん 朝井大智 藤本沙紀 オラキオ 金澤美穂 市原茉莉 少路勇介
監督・脚本 : 中川駿
主題歌：大森元貴「0.2mm」(ユニバーサル ミュージック / EMI Records)
プロデューサー：辻本珠子 藤本款 宇田川寧 田口雄介 共同プロデューサー：岡ひとみ
アソシエイトプロデューサー：越當陽子 ラインプロデューサー：三橋祐也
音楽プロデューサー：杉田寿宏 音楽：Moshimoss
撮影監督：趙聖來 照明：藤井聡史 美術：松本良二 装飾：八木圭
録音：鈴木健太郎 編集：相良直一郎 音響効果：浦川みさき
衣裳：阿部公美 ヘアメイク：藤原玲子
キャスティング：東平七奈 助監督：安達耕平 制作担当：矢口篤史
製作：映画「90メートル」製作委員会
製作プロダクション : ダブ 配給：クロックワークス
助成：文化庁文化芸術振興費補助金(日本映画製作支援事業) | 独立行政法人日本芸術文化振興会
©2026映画『90メートル』製作委員会
公式HP：movie90m.com
公式X：@movie90m
