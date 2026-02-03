山時聡真と菅野美穂のW主演映画『90メートル』が3月27日に全国公開される。同映画の主題歌に大森元貴書き下ろしのソロ楽曲「0.2mm」が決定した。大森元貴のソロ楽曲が映画主題歌に起用されるのは初となる。

映画『90メートル』は、人生の岐路に立つ高校生の息子と、難病を抱えるシングルマザーが我が子の希望ある明日を願う、親子の絆と揺るぎない愛を綴る感涙物語。監督を務めたのは新進気鋭の映画監督・中川駿だ。母親を看病した経験を持つ監督が、自身と自身の母を重ね合わせてキャラクターを作り上げ、オリジナル企画として半自伝的映画を生み出した。

高校3年生の藤村佑を演じるのは、スタジオジブリの『君たちはどう生きるか』で主役声優の座を射止めた山時聡真。人生の岐路に立った今、東京の大学に進学したい気持ちと母のそばを離れるわけにはいかない状況下で、将来の選択を迫られる主人公を体現した。その母・美咲を演じるのは、自身も子育て中であり、『ディア・ファミリー』『近畿地方のある場所について』と母親役が続く菅野美穂。日に日に身体の自由がきかなくなる難病を患いながら、何よりも我が子を思いやる母親を熱演した。さらに、美咲が利用する介護施設のケアマネジャー下村香織役に西野七瀬。佑が所属するバスケ部のマネージャー松田杏花役に南琴奈。バスケ部員の大平翔太役に田中偉登など、話題の俳優が脇を固める。

そして同映画の主題歌に決定したのが、大森元貴による書き下ろし新曲「0.2ｍｍ」だ。大森が優しく語るように歌い上げるミドルテンポのバラード曲「0.2ｍｍ」は、ソロ活動5周年を記念して2月24日にリリースされる1stミニアルバム『OITOMA』に収録される。映画『90メートル』で描かれる母と息子は、真逆で矛盾だらけの感情を抱きながら互いを思いやる優しさを持っている。プロデューサー陣は大森元貴の表現が放つ、世界への、人間への優しさを感じ、主題歌をオファーしたとのことだ。

同映画の主題歌入り予告映像が公開となった。美咲を心配する佑の想いと、佑の幸せな将来を切に願う美咲の想いが交錯していく映像に、それぞれの想いに寄り添うかのような主題歌が重なり、胸を打つ仕上がりとなっている。

以下に、主題歌「0.2mm」に関する大森元貴、山時聡真、菅野美穂、中川駿監督のコメントをお届けしたい。

◆ ◆ ◆

【大森元貴】

「映画だけど現実的で、強さのある作品だと思いました。その強さには胸が締め付けられる瞬間もありましたが、それも含めてどうしたらリアルに届くのか、ということを試行錯誤した映画なんだろうなと感じました。多くの人が自分の人生と照らし合わせて自分ごととして感じる部分があると思います。月並みな表現になりますが、とてもとても素敵でいい映画です。

そしてどんな選択にも痛みが伴うということを映画を観て改めて思い知りました。

主題歌をどう書こうかと悩むほどの難しい題材でした。映画を美談にするのも、説教臭くさせるのも、主題歌の影響がすごくあると思ったので、率直に感じたことを、香ってきた、吹いてきた何かを音にすることに尽力しました。ほんの少しだけ風が吹くように、少しだけ背中が押せればいいなという気持ちで作りました」

◆ ◆ ◆

【山時聡真】

「初めて聴いたとき、曲が流れ始めた瞬間に涙がこぼれました。

それまでこらえていた分まで一気に溢れ出すようで、心にそっと寄り添われるような心地よさと、深い安心感がそこにはありました。

この楽曲には物語のすべてが詰まっているように感じられ、本編を観終えたあと、背中をさすってもらいながら一緒に振り返る時間を与えてくれる、そんな一曲です。

『90メートル』は、僕の10代の中で最も悩みながら向き合った、ある意味で10代の集大成とも言える作品です。

その本当に大切な作品の主題歌を大森さんが担当してくださり、作品という宝物に加えて、もう一つの宝物を受け取ったような気持ちになりました」

◆ ◆ ◆

【菅野美穂】

「楽曲を聴かせて頂いた時、優しさに心震えました。

映画に寄り添ってくださいながらも、大森さんらしい、人生を肯定してくださる世界観で、はじまりはいつもと少し違う歌い方をなさっているのかな？と感じ、やがて優しく前向きで力ある唄声に、希望あるエールを受け取る様な気持ちになりました」

◆ ◆ ◆

【中川駿 (監督)】

「「0.2mm」を実際にエンドロールに当ててみた時、作品全体の魅力が格段に上がったように感じました。

曲を聴いている間、かつて当たり前だった親子の日常が目に浮かぶようで、だからこそ、現在の佑と美咲の不器用な姿がより切なく、より愛らしく感じられるようになったのだと思います。

映画と主題歌の魅力が上手く重なり合った時に生まれる相乗効果の力を改めて感じさせられる作品になりました。

是非たくさんの方に、特に普段は気恥ずかしくて素直になれずにいる親子に、この作品をご覧いただきたいと思います」

◆ ◆ ◆

■映画『90メートル』

3月27日(金)全国公開

配給：クロックワークス

▼キャスト＆スタッフ

山時聡真 菅野美穂

南琴奈 田中偉登 ／ 西野七瀬

荻野みかん 朝井大智 藤本沙紀 オラキオ 金澤美穂 市原茉莉 少路勇介

監督・脚本 : 中川駿

主題歌：大森元貴「0.2mm」(ユニバーサル ミュージック / EMI Records)

プロデューサー：辻本珠子 藤本款 宇田川寧 田口雄介 共同プロデューサー：岡ひとみ

アソシエイトプロデューサー：越當陽子 ラインプロデューサー：三橋祐也

音楽プロデューサー：杉田寿宏 音楽：Moshimoss

撮影監督：趙聖來 照明：藤井聡史 美術：松本良二 装飾：八木圭

録音：鈴木健太郎 編集：相良直一郎 音響効果：浦川みさき

衣裳：阿部公美 ヘアメイク：藤原玲子

キャスティング：東平七奈 助監督：安達耕平 制作担当：矢口篤史

製作：映画「90メートル」製作委員会

製作プロダクション : ダブ 配給：クロックワークス

助成：文化庁文化芸術振興費補助金(日本映画製作支援事業) | 独立行政法人日本芸術文化振興会

©2026映画『90メートル』製作委員会

公式HP：movie90m.com

公式X：@movie90m