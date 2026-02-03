ドジャース・大谷翔平投手（３１）が４日（日本時間５日）、キャンプを行う米アリゾナ州グレンデールの球団施設で自主トレを行った。

練習前にはＭＬＢの関係者が訪れて上下ユニホーム姿で約２０分間撮影を行った。まずは左手にグラブをはめてマウンドに立って投手バージョンの撮影をすると、その後はグラブを外してバットに持ち替え、打者の撮影も行い、“二刀流撮影”だった。

球団広報によると２日（同３日）から大谷は同施設で自主トレ。３日連続で施設を訪れて汗を流している。２月下旬には侍ジャパンに合流し、３月の第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に備える見込みとなっている。

１月３１日（同２月１日）に本拠地のドジャースタジアムで行われたファンイベント「ドジャーファンフェスト」では、ロバーツ監督がＷＢＣで大谷が登板しないことを明言。一方で大谷は２３年以来３年ぶりの開幕からの二刀流へ向けて「今のところ健康な状態では来ているので、（調整は）順調に進むと思う。ただ、ＷＢＣがあるので、少し調整が早くなるのかなとは思っています」と手応えを口にしていた。