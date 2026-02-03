男性３人組ロックバンド・Ｍｒｓ． ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥの大森元貴（２９）のソロ楽曲「０．２ｍｍ」が映画「９０メートル」（３月２７日公開）の主題歌に決定したことが４日、分かった。同曲はソロ活動５周年を記念した１ｓｔミニアルバム「ＯＩＴＯＭＡ」（２４日発売）に収録される新曲。大森の書き下ろしソロ楽曲が映画主題歌になるのは初めてとなる。

プロデューサー陣が、大森の表現が放つ世界への、人間への優しさを感じオファー。実際に映画を鑑賞したという大森は「主題歌をどう書こうかと悩むほどの難しい題材でした」と振り返り「率直に感じたことを、香ってきた、吹いてきた何かを音にすることに尽力しました。ほんの少しだけ風が吹くように、少しだけ背中が押せればいいなという気持ちで作りました」と楽曲に込めた思いを明かした。

同作は山時聡真と菅野美穂がＷ主演を務める。主題歌について山時が「曲が流れ始めた瞬間に涙がこぼれました。それまでこらえていた分まで一気にあふれ出すようで、心にそっと寄り添われるような心地よさと、深い安心感がそこにはありました」と感動し、菅野も「優しさに心震えました。優しく前向きで力ある歌声に、希望あるエールを受け取る様な気持ちになりました」とコメントした。