なにわ男子、初ドームは「旅の終着地点」デビュー5周年で長尾謙杜が“7人の王冠”に込めた覚悟【囲み取材全文前編／なにわ男子 1st DOME LIVE ’VoyAGE’】
【モデルプレス＝2026/02/05】なにわ男子（西畑大吾、大西流星、道枝駿佑、高橋恭平、長尾謙杜、藤原丈一郎、大橋和也）が2月4日、京セラドーム大阪にて行われたグループ初単独ドーム公演「なにわ男子 1st DOME LIVE ’VoyAGE’」の最終公演前に囲み取材に応じた。【全文前編】
昨年11月にCDデビュー5周年イヤーへ突入したなにわ男子が、グループとして初となる単独ドーム公演を開催。東京ドーム、京セラドーム大阪の2会場で行われ、京セラドーム大阪では史上初となる6日間連続公演を実現した。
1月30日から2月4日までの6日間で27万人、東京ドーム公演を含む全8公演で約38万人を動員。本公演は、なにわ男子の“これまで”と“今”、そして“これから”を旅路になぞらえた構成で、アンコールを含む全38曲を披露した。
唯一無二のオーラを放つ王子様衣装での華やかな登場や、巨大バルーンに吊るされた自転車で空を飛ぶ演出、総勢50人の関西ジュニアとともに繰り広げる圧巻のパフォーマンスなど、約3時間にわたり5周年への感謝とさらなる決意を届けた。
司会：改めまして、本日はお忙しい中、大阪までお集まりいただきまして、ありがとうございます。
全員：ありがとうございます！！！！！！！
司会：本日レポーターの方が不在のため、まずは代表質問という形で、メンバーお一人ずつコメントをいただき、その後、先ほど記者の皆さまにご記入いただいた質問にお答えしていきます。
全員：よろしくお願いします！！！！！！！
司会：初の単独東京ドーム公演、そして史上初の京セラドーム6日間公演について、コメントをお願いします。
藤原：藤原丈一郎です。まず、東京ドーム、そして京セラドーム大阪、この2大ドームでなにわ男子だけで単独ライブができるというのは、本当に感無量です。僕自身は、京セラドームでオーディションを受けて、今日が20代ラストのステージということで、すごく感慨深いなと思います。改めてメンバーと出会えて、そしてライブができるというのは本当に嬉しいことなので、グループにとっても、なにふぁむ（※ファンネーム）にとっても、もっともっと幸せを届けられるように、今年も頑張りたいなと思います。
大橋：（拍手）
藤原：（記者にも）あ、拍手してもらってもいいですよ〜！
記者：（拍手）
藤原：すみません、拍手ありがとうございます！
西畑：あんまり自分から言わへんねん、それ（笑）。
長尾：どうも、長尾謙杜です。東京ドームと京セラドーム、2つとも夢の舞台で、僕たちが夢の通過点として置いていた場所だったので、こうやってたどり着くことができて、すごく幸せだなと感じています。5周年の始まりとしてドーム公演がスターとしていますけど、今回の「VoyAGE」、去年のアリーナ（「なにわ男子 LIVE TOUR 2025 ‘BON BON VOYAGE’」）から続いているツアーは「旅」というテーマなので、このドームが終着地点として一番ふさわしい場所で良かったなと思っています。これからまた5周年として、まだまだ先に旅に出ていくわけですけど、僕たちが掲げている夢はたくさんあるので、皆さんと一緒に夢を叶えていけたらいいなと思います。その時は、皆さんにたくさん取材してもらえたら嬉しいなと思います！
道枝：道枝駿佑です。本日はお集まりいただきありがとうございます。事務所に入ってから、ドームでライブをするというのが夢で、ずっとそれを目指して頑張ってきたんですけど、今回こうやってメンバーと一緒に8公演もドーム公演ができるというのは、すごく光栄なことだなと思います。京セラドームは特に、公演を重ねるごとに、自分たちが記録を作っていってるんだという実感がすごく湧いてきて。今日がラストで、その記録をまた更新できるというのが、自分たちにとってすごく忘れられない思い出になるだろうなと思います。このドーム公演を経て、5周年がスタートするので、しっかり締めくくって、5周年に向けて加速していけるような7人になれるように、皆さんに1年を楽しんでいただけるよう頑張りたいなと思います。頑張ります！
西畑：西畑大吾です。結成当時からの夢であったこのドーム公演をさせていただけるというのは、すごく嬉しく思います。結成当時に、SUPER EIGHTの大倉（忠義）くんから「いつか自分たちの力だけでこの場所に帰ってこいよ」というお言葉をいただいて、そこから8年ほど経って、デビューして、こうして単独でこのドームに立たせていただいております。この大好きな地元・大阪で、史上初の6公演、しかも“なにわ”と名前がつく僕たちが史上初を迎えられることが、すごく光栄です。5周年イヤーの幕開けとして、これ以上ないライブをさせていただいています。5周年イヤーはさまざまな仕掛けを考えていますが、何よりも、なにふぁむの皆さんともっともっと接点を増やせる1年にしたいと思っています。その1年の始まりがこのドーム公演で、本当に幸せです。ありがとうございます！
大西：大西流星です。お願いします。僕たちなにわ男子は、結成してから梅田芸術劇場（大阪）で初お披露目をして、そこからホールツアー、アリーナツアー、そしてコロナ禍では配信ライブを行い、今回初めてドームライブをさせていただきました。いろんな会場を経験しながら、なにふぁむの皆さんと一歩ずつ階段を上がってきたなという感覚があります。ここがゴールではないですけど、また大きな階段を一段踏み出せたんじゃないかなと思って、すごく嬉しかったです。オープニングでゴンドラから登場した時は、関西ジュニア時代の京セラドームでのコンサートも思い出しましたし、自分たちのファンの皆さんだけで埋め尽くされた空間が、本当に幸せで。この景色を見るために生まれてきたんじゃないかと思うくらい、目に焼き付きました。これからも、そんな感動を皆さんと分かち合える活動をしていきますので、応援よろしくお願いします。
高橋：高橋恭平です。東京ドーム2公演、京セラドーム6公演をやらせていただいて、なにわ男子としての一つの夢が叶って、本当に嬉しかったです。オープニングで出てきて、たくさんのなにふぁむの姿を見た時に、「ここまでやってきたことは間違ってなかったんやな」と思いました。あれだけのなにふぁむの笑顔を見るだけで、すごく幸せな気持ちになって、もっと頑張ろうと思えたので、これからも、もっともっとなにふぁむの皆さんと出会える機会を増やしていけたらいいなと思っています。よろしくお願いします。ありがとうございました。
大橋：はい。えー、どうもプリン食べすぎてお尻プリンプリン！なにわ男子のリーダー、大橋和也です。お願いします。（いつもより声が低く、控えめにお尻を突き出すおとなしめの自己紹介）
西畑：お〜！5周年バージョン。
大橋：そう！ちょっとかしこまったバージョンで行きたいと思います（笑）。そうですね、やっぱりドーム計8公演をさせていただくというのはすごく嬉しいことですし、ドーム公演は僕の夢でもあり、なにわ男子としての夢でもあるので、それを成し遂げられたというのは、すごく嬉しいなと思います。恭平も言ってくれた通り、出だしからなにふぁむの笑顔を見ると、「あぁ、僕、アイドルやってて良かったな」と思える瞬間でもあり、東京ドームの最初の公演はすごく印象深いです。1公演1公演、初心に戻るような公演で、皆さんの笑顔やお手振りもそうですし、センターステージに行くと360度、4D、上も下も、みんなファンがいるような感じで。どこを向いても手を振ってくださるので、こんな幸せな空間にいていいのかなと思えるぐらいの公演を、毎回やらせてもらっています。その空間を作れたのも、ファンの皆さん、スタッフさん、僕たちに携わってくださっている皆さんのおかげなので、本当にありがとうございます。その「ありがとうございます」を、たくさんの人に届けられるようなコンサートを、5周年もたくさんできるように、僕たち頑張りますので、よろしくお願いします。ありがとうございました！
司会：ではここから、メンバーの藤原丈一郎が進行をさせていただきます。
〜記者からの質問に、くじ引き形式で回答〜
藤原：この箱の中に、皆さんが書いてくれた質問が入っているので！
西畑：YouTubeみたいなことするんやなぁ（笑）。
藤原：いきますよ〜！最初は誰かなぁ〜！？（楽しげに質問用紙を引く）これです！
【質問1.ドームの先に目指したい場所を教えてください】
藤原：ドームの先、ありますか？
道枝：今回は東京ドームと京セラドームでしたけど、やっぱり3大ドーム、4大ドーム、そして5大ドームと繋げられるドーム公演になると思いながら、僕たちはやってきたので、いつかは5大ドームに行きたいです。5大ドームの先には、もっと大きいスタジアムが待っていたりすると思うので、そのスタジアムで、この7人と、なにふぁむの皆さんと一緒に、花火を見られたら最高だろうなと思います！
西畑：それまでに、雨男を直しましょう（笑）。
藤原：はい！僕、雨男なので、スタジアムで傘を差しながら…
西畑：嫌やな（笑）。それまでに直そう！
大西：それか雨用の衣装とか作ってもらって（笑）。
藤原：確かに。謙杜に、雨用の衣装を…
道枝：撥水のね…（小声）
長尾：その前に直してください（笑）。
【質問2：「ダイヤモンドスマイル」でのオープニング、ジュニア時代と単独での違いは？】
西畑：先程、流星も話してくれてたね。
藤原：違いはどうですか？
大西：関西ジュニアの頃は、関西ジュニア全体で出させていただいての、なにわ男子の登場でしたけど、今回は自分たちだけで。違いというよりは、よりその時のことを思い出して、リンクする部分が多かったです。衣装も赤でしたし、そこから王冠がついたり、（肩に）でっかい建造物みたいなのもついたり（笑）、よりレベルアップした感じがありました。あとファンの皆さんが、それこそ関西ジュニアの頃から応援してくださっている方もいるし、その映像をたぶん見たことがある方が、同じ登場の仕方ですごく歓声を上げてくださっているのが、僕たちにも伝わってきたので。ちょっとイヤモニを外しながら、皆さんの声はちゃんと聞いてましたね。
道枝：今回はアニバーサリーバージョンなんです。
西畑：より派手な演出、プラスでサプライズで「ダイヤモンドスマイル」の2番を作っていただきまして。初披露ですね、ここで。
大西：だから関西ジュニアの頃よりも、ちょっと堂々と胸を張って立っているような感じはあります。
藤原：衣装でいうと、ジュニアの時も謙杜が衣装をプロデュースしてくれて、今回もプロデュースして。衣装についてはどうですか？
長尾：そうですね。今回のドームのオープニングは、絶対に「赤」で出ようっていうのは、アリーナツアーの衣装を作ってる時から決めていました。こうやって素敵な衣装を作れたこともそうですし、「ダイヤモンドスマイル」はその時も同じ登場の仕方をしましたけど、見比べてもらえたら、たぶん今回の衣装のほうがすごく派手になってるかなと思います。あと、やっぱり一番こだわったのは「王冠を被って出てくること」なので。僕たちにしかできないことってなんだろうって考えたときに、7人が王冠を被って出てくるっていうのは、相当な勇気が必要だと思いますし、覚悟だとも思うので。そこは見てもらえたら嬉しいです。
★囲み取材全文後編につづく！
