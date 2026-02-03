なにわ男子、史上初の京セラ6日間連続公演完走「ここにいる全員、幸せにしてやるよ」初単独2大ドームで38万人動員【ライブレポ＆セットリスト／なにわ男子 1st DOME LIVE ’VoyAGE’】
【モデルプレス＝2026/02/05】なにわ男子が2月4日、京セラドーム大阪にてグループ初となる単独ドーム公演「なにわ男子 1st DOME LIVE ’VoyAGE’」の最終公演を開催した。【ライブレポート※ネタバレあり】
昨年11月にCDデビュー5周年イヤーへ突入したなにわ男子が、グループ初となる単独ドーム公演を開催。東京ドーム、京セラドーム大阪の2会場で行われ、京セラドーム大阪では史上初となる6日間連続公演を実現した。1月30日から2月4日までの6日間で約27万人、東京ドーム公演を含む全8公演で約38万人を動員した。
開演直前、会場には舞台裏から円陣の声が響き渡り、7人の気合いが伝わってくる。定刻通りに幕が開くと、スクリーンにはこれまでのツアーモチーフを振り返る映像とともに、入所当時から現在に至るまでの宣材写真がメンバーごとに映し出され、なにわ男子が歩んできた軌跡をたどった。
そして、王冠のゴールドと鮮やかな赤を基調とした王子様衣装に身を包んだなにわ男子が、メインステージ上空約20メートルのゴンドラからド派手に登場。伝統を受け継ぎながらも、唯一無二のオーラを放つその姿に、京セラドームは一気に歓声に包まれた。2020年1月、関西ジュニアとして同地のステージに立った記憶を彷彿とさせる演出に、ファンの胸も熱くなる。
オープニングを飾ったのは、関西ジュニア時代からの人気曲「ダイヤモンドスマイル」に“幻の2コーラス目”となる新たな歌詞を加えた特別バージョン「ダイヤモンドスマイル -Anniversary ver-」。なにわ男子の真骨頂とも言えるキラキラとしたパフォーマンスで、初のドーム公演が華やかに幕を開ける。続く「Over the Horizon！」では、ダイヤモンドを模したムービングステージが前進し、ドームのど真ん中へ。道枝駿佑の「京セラドーム！騒ごうぜー！」「ここにいる全員、幸せにしてやるよ」という煽りを皮切りに、メンバーそれぞれが全力で想いをぶつけていく。
会場を埋め尽くす“なにふぁむ”（※ファンネーム）の声に応えるように、7人のテンションも最高潮。自己紹介ソング「Seven Stars 2025」では、曲中に「愛してるで」（西畑大吾）、「だーいすきだよ！（ほっぺハート）」（大西流星）、「チューして？（キス顔）」（長尾謙杜）、「抱きしめていい？（ハグ）」（道枝駿佑）、「大好きやで」（高橋恭平）、「大好きだぞ、バーカ」（藤原丈一郎）、「愛してるぞ、バーカ」（大橋和也）と、なにわ男子らしいファンサービスが次々に飛び出し、ドームは一瞬たりとも静まらなかった。
中盤のハイライトは、“ちゅきちゅきシリーズ”三部作の最終章「ちゅきちゅきハネムーン」。ゴスペル衣装のダンサー、ステンドグラス風に映し出されたLED演出により、会場はまるで結婚式場のような空間に変貌する。物語のヒロイン“丈子”として登場した藤原は、オレンジのウェディングドレス姿でゴンドラから降臨。婚約者役の大西と見つめ合い、手を取り合う姿に、会場は幸せムード一色となった。
先輩から歌い継がれてきた楽曲「勇気100%」では、総勢50人の関西ジュニアがメインステージを埋め尽くし、元気いっぱいにパフォーマンス。続く「関西アイランド」では、なにわ男子が“浪速”を背負ったメンバーカラーの法被姿で花道を駆け回り、会場全体をなにわ色に染め上げる。世代を超えて受け継がれてきた楽曲とともに、事務所の歴史と絆を感じさせる圧巻のステージとなった。
さらに「なにわの男子やねん！」では、アリーナ外周の浮き島ステージへ移動すると、側面にメンバー同士で考案したキャッチフレーズ入りの垂れ幕がお目見え。7人だからこそ生まれる、なにわ愛あふれるワードセンスが会場を沸かせた。
【垂れ幕キャッチコピー】
西畑大吾「堺・貯金・カレー Uh〜〜〜サンバ！」
大西流星「なにふぁむ駅直通 きゅるるん新幹線」
道枝駿佑「なにわの大型犬 ゴールデンミチエーダー」
高橋恭平「天上天下唯我独尊 我色気放出中也」
長尾謙杜「千年に一度の 歩く爆音スピーカー」
藤原丈一郎「おしゃべりMAX ジョリックス」
大橋和也「リーダー」
「The Greatest Voyage」では、なにわ男子が巨大バルーンに吊るされた自転車に乗って登場。最高約35メートルまで上昇する姿は、まさに“旅の始まり”を体現する演出だ。メンバーのイラストが描かれたバルーンの名称は「超巨大ちびぬいバルーン〜どっちやねん〜」。できるだけファンの近くへ行きたいという7人の想いが込められたパフォーマンスとなった。
「Circus Night」、「Live in the moment」では、序盤のきらびやかな雰囲気から一変し、炎の中でなにわ男子が踊り狂う。そしてドームライブもラストスパート。デビュー曲「初心LOVE（うぶらぶ）」から始まる“The なにわ男子”メドレーへ。映像でなにわ男子の5年間を振り返った後、メインステージに登場したのは、2022年に行われたデビューツアーのオープニングで着用していたピンク衣装を纏ったなにわ男子7人。
こちらもデビューツアーの演出を思い出させるピンク色のプラチナのジェットがLEDに映し出され、会場の熱気は最高潮に。「サチアレ」や「Alpha」とメドレーで披露したラストを飾るのは、関西ジュニア時代からの人気曲「僕空〜足跡のない未来〜」。リーダーの大橋は、曲中セリフ部分で「夢が叶ったぞ〜！」と声を上げ、これからも“足跡のない未来”を歩んでいくなにわ男子の決意のパフォーマンスでドームライブのラストスパートを盛り上げた。
アンコールの最後は、なにわ男子にとっての始まりの曲である「なにわ Lucky Boy!!」を披露。さらにWアンコールでは、先日アンバサダーに就任したスギ薬局「50周年キャンペーン」CMソングの「スキスギ」をキュートに初披露した。会場の天井に「1st DOME LIVE お疲れ様でした！」というネオンが光る中、怒涛の京セラドーム公演6日間は幕を閉じた。
初単独ドームという大きな旅を走り切った7人。その視線はすでに、次の景色へと向いていた。（modelpress編集部）
＜Overture＞
M1.ダイヤモンドスマイル -Anniversary ver-
M2.Over The Horizon!
M3.Poppin’Hoppin’Lovin’
M4.NANIWA'n WAY
M5.I Wish
＜映像＞
M6.ありふれた恋じゃ、もう満たされない
M7.Make Up Day
M8.Seven Stars 2025
M9.アシンメトリー
M10.Black Nightmare
M11.Melody
M12.Special Kiss
M13.ちゅきちゅきハネムーン
M14.勇気100%
M15.関西アイランド
M16.なにわの男子やねん！
M17.Because I just love you
M18.Never Romantic
＜MC＞
M19.Happy Happy Lucky You!!（ジュニア）
＜映像＞
M20.The Greatest Voyage
M21.Happy Happy Birthday!!
M22.月火水木君曜日
M23.YUUWAKU DANCE
M24.Doki it
M25.#MerryChristmas
M26.ハッピーサプライズ
M27.君に恋をした
＜映像＞
M28.The Answer
M29.Circus Night
M30.Live in the moment
＜映像＞
M31.初心LOVE（うぶらぶ）
M32.
a.サチアレ
b.Soda Pop Love
c.ちゅきちゅきハリケーン
d.妄想っちゅーDiscooooooo!!
e.2 Faced
f.Blue Story
g.Alpha
h.僕空〜足跡のない未来〜
＜挨拶＞
M33.Time View〜果てなく続く道〜
＜Encore＞
EN1.ギラギラサマー
EN2.ボンボンボヤージュ
EN3.コイスルヒカリ
EN4.なにわ Lucky Boy!!
＜W Encore＞
WEN1.スキスギ
