なにわ男子・藤原丈一郎、30歳誕生日目前に豪華サプライズ 横山裕＆家族、オリックス公式キャラ集結【なにわ男子 1st DOME LIVE ’VoyAGE’】
【モデルプレス＝2026/02/05】なにわ男子が2月4日、京セラドーム大阪にてグループ初単独ドーム公演「なにわ男子 1st DOME LIVE ’VoyAGE’」の最終公演を開催。MC中、2月8日に30歳の誕生日を迎える藤原丈一郎へ、サプライズバースデー企画が行われた。
【写真】王冠＆ド派手衣装でドームに立つなにわ男子
MCでは、6日間連続開催となった京セラドーム公演のファイナルを迎えた喜びや、地元・大阪で“史上初”の記録を打ち立てた感慨を語り合う7人。野球好きの藤原は「どの人よりも京セラドームに来ている自信がある」と笑いながら、野球観戦で何度も足を運んできた場所に、今はアイドルとして立っていることへの思いを噛みしめた。
そんな中、「今回の公演は20代ラスト」という話題から藤原の誕生日に触れ、会場全体で祝福ムードに。すると突如、オリックス・バファローズのマスコット・バファローブルとバファローベルが登場し、藤原は「え、俺のために来てくれたん？」と驚きの表情を浮かべる。
さらに、なにわ男子にちなんだ背番号「728」が入ったユニフォームや、ソックス、バット型の特製ケーキなど、オリックス尽くしの豪華プレゼントが次々と贈られ、藤原は満面の笑みを見せた。
サプライズはそれだけにとどまらず、オリックス関係者や、藤原が入所当時から慕っているSUPER EIGHTの横山裕からのメッセージ映像も上映。横山は「丈のことを8歳の頃から知っているから、22年の付き合い。感慨深いです」と長い関係性に触れつつ、「30歳は、一回サシでご飯行きましょう。祝いたいし、ご飯ご馳走させてください。誕生日おめでとう」と温かい言葉を送った。
メンバーからも次々とメッセージが寄せられた。「僕のことを面白くしてくれるのは丈くん。さりげなく支えてくれる。最年長として安心感をくれる存在」（高橋恭平）、「丈くんにはいろんなことで助けてもらっている。プライベートでもご飯に誘ってくれて、本当にお兄ちゃんんのような存在」（道枝駿佑）、「30歳になっても少年心を忘れずに、明るく面白い丈くんでいてほしい」（大西流星）、「年下が入る隙を作ってくれる。丈くんの人柄の良さがあるからこそ、なにわ男子の雰囲気ができている」（長尾謙杜）、「これ以上頼りになる男はいないと思ってます。丈くんがなにわ男子で良かった」（西畑大吾）、「一番付き合いが長い。いろいろな景色を見てきた。今までの経験、一緒にやってきたことが思い出深い。丈くんとおれたからこそ、自分もここまで来れた」（大橋和也）と、藤原への信頼と感謝があふれる言葉が続く。
感極まりながら藤原は、「僕はあんまり年齢は考えてなくて」としたうえで、「誕生日から大阪で『じょうのにちじょう』という舞台を開幕するんですけど、とりあえず僕は、いろんなことに挑戦したい。その挑戦する姿を皆さんに見ていただいて、『丈くんが頑張ってるし、私も頑張ろう』と思ってもらえたら嬉しい」と思いを明かした。さらに、「なにふぁむ（※ファンネーム）にたくさん会える機会を、これからもたくさん作っていきたい」と改めて決意を口にした。
最後には藤原家からのメッセージ映像もサプライズで公開され、祖母・父・母・姉からの素直な言葉に、会場は笑いと温かさに包まれた。地元・大阪、思い出の京セラドームで行われた節目の誕生日サプライズ。藤原の人柄と、なにわ男子の絆が強く感じられる、特別な空間となった。
昨年11月にCDデビュー5周年イヤーへ突入したなにわ男子が、グループとして初となる単独ドーム公演を開催。東京ドーム、京セラドーム大阪の2会場で行われ、京セラドーム大阪では史上初となる6日間連続公演を実現した。
1月30日から2月4日までの6日間で27万人、東京ドーム公演を含む全8公演で約38万人を動員。本公演は、なにわ男子の“これまで”と“今”、そして“これから”を旅路になぞらえた構成で、アンコールを含む全38曲を披露した。
唯一無二のオーラを放つ王子様衣装での華やかな登場や、巨大バルーンに吊るされた自転車で空を飛ぶ演出、総勢50人の関西ジュニアとともに繰り広げる圧巻のパフォーマンスなど、約3時間にわたり5周年への感謝とさらなる決意を届けた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】王冠＆ド派手衣装でドームに立つなにわ男子
◆藤原丈一郎、地元・大阪で20代ラストステージ サプライズ尽くしの特別な夜に
MCでは、6日間連続開催となった京セラドーム公演のファイナルを迎えた喜びや、地元・大阪で“史上初”の記録を打ち立てた感慨を語り合う7人。野球好きの藤原は「どの人よりも京セラドームに来ている自信がある」と笑いながら、野球観戦で何度も足を運んできた場所に、今はアイドルとして立っていることへの思いを噛みしめた。
さらに、なにわ男子にちなんだ背番号「728」が入ったユニフォームや、ソックス、バット型の特製ケーキなど、オリックス尽くしの豪華プレゼントが次々と贈られ、藤原は満面の笑みを見せた。
サプライズはそれだけにとどまらず、オリックス関係者や、藤原が入所当時から慕っているSUPER EIGHTの横山裕からのメッセージ映像も上映。横山は「丈のことを8歳の頃から知っているから、22年の付き合い。感慨深いです」と長い関係性に触れつつ、「30歳は、一回サシでご飯行きましょう。祝いたいし、ご飯ご馳走させてください。誕生日おめでとう」と温かい言葉を送った。
◆なにわ男子メンバー＆家族から愛のサプライズ 藤原丈一郎が語った30歳の抱負
メンバーからも次々とメッセージが寄せられた。「僕のことを面白くしてくれるのは丈くん。さりげなく支えてくれる。最年長として安心感をくれる存在」（高橋恭平）、「丈くんにはいろんなことで助けてもらっている。プライベートでもご飯に誘ってくれて、本当にお兄ちゃんんのような存在」（道枝駿佑）、「30歳になっても少年心を忘れずに、明るく面白い丈くんでいてほしい」（大西流星）、「年下が入る隙を作ってくれる。丈くんの人柄の良さがあるからこそ、なにわ男子の雰囲気ができている」（長尾謙杜）、「これ以上頼りになる男はいないと思ってます。丈くんがなにわ男子で良かった」（西畑大吾）、「一番付き合いが長い。いろいろな景色を見てきた。今までの経験、一緒にやってきたことが思い出深い。丈くんとおれたからこそ、自分もここまで来れた」（大橋和也）と、藤原への信頼と感謝があふれる言葉が続く。
感極まりながら藤原は、「僕はあんまり年齢は考えてなくて」としたうえで、「誕生日から大阪で『じょうのにちじょう』という舞台を開幕するんですけど、とりあえず僕は、いろんなことに挑戦したい。その挑戦する姿を皆さんに見ていただいて、『丈くんが頑張ってるし、私も頑張ろう』と思ってもらえたら嬉しい」と思いを明かした。さらに、「なにふぁむ（※ファンネーム）にたくさん会える機会を、これからもたくさん作っていきたい」と改めて決意を口にした。
最後には藤原家からのメッセージ映像もサプライズで公開され、祖母・父・母・姉からの素直な言葉に、会場は笑いと温かさに包まれた。地元・大阪、思い出の京セラドームで行われた節目の誕生日サプライズ。藤原の人柄と、なにわ男子の絆が強く感じられる、特別な空間となった。
◆「なにわ男子 1st DOME LIVE ’VoyAGE’」
昨年11月にCDデビュー5周年イヤーへ突入したなにわ男子が、グループとして初となる単独ドーム公演を開催。東京ドーム、京セラドーム大阪の2会場で行われ、京セラドーム大阪では史上初となる6日間連続公演を実現した。
1月30日から2月4日までの6日間で27万人、東京ドーム公演を含む全8公演で約38万人を動員。本公演は、なにわ男子の“これまで”と“今”、そして“これから”を旅路になぞらえた構成で、アンコールを含む全38曲を披露した。
唯一無二のオーラを放つ王子様衣装での華やかな登場や、巨大バルーンに吊るされた自転車で空を飛ぶ演出、総勢50人の関西ジュニアとともに繰り広げる圧巻のパフォーマンスなど、約3時間にわたり5周年への感謝とさらなる決意を届けた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】