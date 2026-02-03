エッセイストの阿川佐和子と

『赤毛のアン』翻訳者の村岡花子

東京・港区にある中高一貫6年制の私立女子校だ。「敬神奉仕」が学院標語で、キリスト教に基づく教育を行っている。1884年に東洋英和女学校として設立され、すでに校歴140年余を誇る。

活躍ぶりが目立つ卒業生といえば、エッセイスト・小説家、司会者、タレントの阿川佐和子（1953年生まれ）であろう。99年には講談社エッセイ賞を受賞、2012年に著した『聞く力』はベストセラーになり、14年には菊池寛賞を受賞している。

阿川は文化勲章受章作家の阿川弘之（旧制広島高等師範学校附属中学・現広島大学附属中・高校卒）の長女で、東洋英和女学院の中・高等部を経て慶応大文学部西洋史学科を卒業した。

テレビのニュースキャスターやバラエティー番組などで、適度にツッコミを入れつつ進行を上手にリードすることで存在感が高まり、同時に文筆の才も発揮して人気を不動のものとした。15年には博物館明治村（愛知県犬山市）の4代目村長に就任した。

50年余り、一途にこつこつと翻訳を続け、ついには翻訳出版で戦後に多くの読者をとりこにした村岡花子（1893〜1968年）という旧制東洋英和女学校時代の卒業生もいた。52年に刊行されたカナダの作家モンゴメリの『赤毛のアン』シリーズの翻訳本が、一大ベストセラーになった。明晰（めいせき）で読みやすい日本語の文章が、読者の胸に響いた。

娘の村岡みどりと、孫の村岡恵理も東洋英和卒だ。文筆家の恵理は花子の生涯をまとめた『アンのゆりかご』を著した。これは、NHKの14年度前期の連続テレビ小説『花子とアン』の脚本の原作として使われた。

