Number_i、「急上昇ランキング」TOP10に3作 Buono!「初恋サイダー」も2位に【オリコンランキング】
Number_iの楽曲が、2月5日発表の最新「オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング」においてTOP10に3作ランクインした。
【動画】Number_i「3XL」ミュージックビデオ
1月29日に配信リリースされた最新曲「3XL」は同日付「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」で、男性グループ歴代2位の初週DL数を記録して初登場1位を獲得したばかり。
新曲に引っ張られたのか上昇率94.8%でアルバム『No.II』の収録曲「i-mode」が急上昇1位を獲得したほか、8位にメンバー全員によるプロデュース曲「未確認領域」、9位に岸優太によるプロデュース曲「GOD_i」がランクインした。
そのほか、同ランキングの2位には嗣永桃子、夏焼雅、鈴木愛理からなるユニット・Buono!が2012年1月に発表した「初恋サイダー」が上昇率79.5%でランクイン。これは、1月23日に鈴木愛理がYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』に出演し、同曲を歌唱。24日にはBuono!の公式YouTubeチャンネルで、2017年5月の横浜アリーナ公演の模様が公開されるなどの要因から急上昇したと思われる。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年2月9日付：集計期間：2026年1月26日〜2月1日）＞
【動画】Number_i「3XL」ミュージックビデオ
1月29日に配信リリースされた最新曲「3XL」は同日付「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」で、男性グループ歴代2位の初週DL数を記録して初登場1位を獲得したばかり。
新曲に引っ張られたのか上昇率94.8%でアルバム『No.II』の収録曲「i-mode」が急上昇1位を獲得したほか、8位にメンバー全員によるプロデュース曲「未確認領域」、9位に岸優太によるプロデュース曲「GOD_i」がランクインした。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年2月9日付：集計期間：2026年1月26日〜2月1日）＞