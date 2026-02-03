BTS・Jin、自身初ソロコンサート「ミュージックDVD・BDランキング」で1位【オリコンランキング】
BTS・Jinによる初のソロコンサートツアーの日本最終公演を収めた最新の音楽映像作品『#RUNSEOKJIN_EP.TOUR in JAPAN』が、2月5日発表の最新「オリコン週間映像ランキング」において、Blu-ray Disc（以下BD）のみの発売ながら、音楽作品のDVDとBDを合計した「週間ミュージックDVD・BDランキング」で自身初の1位を獲得。初週売上は1.4万枚を記録し、「週間BDランキング」でも自身初の1位となった。
【動画】ARMYへの愛まで…BTS・JinのQ&A映像
本作は、韓国・高陽を皮切りに、日本、北米、ヨーロッパ、そして再び韓国・仁川まで、計10都市・20公演を完走した同名ツアーのうち、京セラドーム大阪で2025年7月13日に開催された日本最終公演を収録。BTSメドレーを含む全21曲を披露している。
BTSは今年3月20日発売の5thアルバム『ARIRANG』で活動再開し、ワールドツアー日本公演が4月17日・18日に東京ドームで開催予定。
DVDランキングは1999年4月5日付〜集計開始
Blu-ray Discランキングは2008年7月7日付〜集計開始
ミュージックDVD・Blu-ray Discランキングは2013年10月14日付〜集計開始
＜クレジット：オリコン調べ（2026年2月9日付：集計期間：2026年1月26日〜2月1日）＞
