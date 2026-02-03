なにわ男子、史上初・京セラドーム“6DAYS”の新記録を樹立…「アイドルって最高ですね」東京D含め約38万人動員【レポート】
7人組グループ・なにわ男子（西畑大吾、大西流星、道枝駿佑、高橋恭平、長尾謙杜、藤原丈一郎、大橋和也）が4日、地元・京セラドーム大阪で『なにわ男子 1st DOME LIVE 'VoyAGE'』最終公演を開催。アーティスト史上初となる同所6日間連続公演の新記録を樹立した。
なにわ男子は2021年11月12日にCDデビューし、昨年11月、5周年イヤーに突入。今年は、1月12日からグループとして初となる単独ドーム公演を東京ドーム＆京セラドーム大阪で実施し、この日を含めて全8公演、約38万人を動員した。京セラドーム大阪では、1月30日から6日間連続、各4万5000人が詰めかけるなど、前例にない規模。なにふぁむ（ファンネーム）とともに、“これまで”と“今”、そして“これから”の旅路を共に歩む想いを、アンコール含む全38曲に詰め込んだ。
「夢」だった大阪の大ステージ。伝統を受け継ぎながら、唯一無二のオーラを放つ王子様衣装でド派手に宙から“降臨”し、「ダイヤモンドスマイル -Anniversary ver.」で真骨頂のキラキラパフォーマンス。関西ジュニア時代から人気の同曲では、“幻の2コーラス目”をサプライズ披露。続く「Over the Horizon!」は、ダイヤモンドのようなムービングステージでドームの真ん中を堂々と前進した。
“ちゅきちゅきシリーズ“三部作の最終章「ちゅきちゅきハネムーン」では、ゴスペル衣装のダンサーや、背景LEDにちゅきちゅきシリーズ登場人物の絵柄がステンドグラス風に映し出されるなど、まるで結婚式会場のように。藤原ふんする“丈子”がオレンジのウェディングドレスをまとい、大西と見つめあった。
さらに、総勢50人の関西ジュニアと「勇気100％」「関西アイランド」を全力パフォーマンスし、大阪への愛がたっぷり。そこから、旅の始まりを描いた楽曲「The Greatest Voyage」では、7人をイメージした巨大なバルーン「超巨大ちびぬいバルーン〜どっちやねん〜」が登場し、最高約35メートルまで上昇する自転車に乗ったメンバーたちが、空中からファンの間近へ。「なにわの男子やねん！」では、メンバー同士で考案した、なにわ愛あふれるキャッチフレーズが書かれた折れ幕がお目見えし、絆をにじませた。一転して「Circus Night」「Live in the moment」では、まるで違った表情。エネルギーあふれる炎の中でなにわ男子が踊り狂い、これまでの成長を示した。
そして再度現れたメンバーたちは、2022年に行われたデビューツアーのオープニングで着用していたピンク衣装をまとっていた。満を持して披露したのは、デビュー曲「初心LOVE（うぶらぶ）」。続けて「サチアレ」や「Alpha」など“The なにわ男子”な楽曲のメドレーで魅了し、関西ジュニア時代からの人気曲「僕空〜足跡のない未来〜」には、これからも“足跡のない未来”を歩んでいく決意のパフォーマンスとなった。本編ラストは「Time View〜果てなく続く道〜」で締めた。
大橋は「（京セラドーム大阪6日間公演の）史上初を成し遂げたぞ―！」と大声。藤原は、かつてSUPER EIGHT・横山裕からかけてもらったという言葉「頑張ってたら誰かが見てるから」を紹介して感激にひたり、高橋は「間違ってなかったんやな」としみじみ。長尾は「5周年ですから。皆さんとたくさん会って、たくさん思い出を作っていきたい」、大西は「これからも僕たちのことを大好きでいてください」と呼びかけた。
たどり着いたドームは、夢であるとともに、通過点。道枝は「3大ドーム、4大ドーム、5大ドームと広げていける自信がわいた。皆さんのおかげ。そしていつか、ぜいたくを言っていいなら、7人となにふぁむと一緒にスタジアムで花火を見たい」と決意。
西畑は「アイドルって最高ですね」と本音。「毎分毎秒が夢のよう」ときらびやかな光景を見渡し、「達成感もあるけど、（ライブが終わるのが）すごくさびしい。ずっとこうやってライブをしていたいな」「なにわ男子はこれからも一歩一歩進んで行きたいと思いますので、皆さん応援をよろしくお願いします！」と呼びかけた。
アンコールを終えても大歓声はやまず、Wアンコールにも応えるなど、最後までファンに感謝を届けた。
■セットリスト
1．ダイヤモンドスマイル-Anniversary ver-
2．Over The Horizon!
3．Poppin' Hoppin' Lovin'
4．NANIWA'N WAY
5．I Wish
6．ありふれた恋じゃ、もう満たされない
7．Make Up Day
8．Seven Stars 2025
9．アシンメトリー
10．Black Nightmare
11．Melody
12．Special Kiss
13．ちゅきちゅきハネムーン
14．勇気100%
15．関西アイランド
16．なにわの男子やねん！
17．Because I just love you
18．Never Romantic
19．Happy Happy Lucky You!!（ジュニア）
20．The Greatest Voyage
21．Happy Happy Birthday!!
22．月火水木君曜日
23．YUUWAKU DANCE
24．Doki it
25． #MerryChristmas
26．ハッピーサプライズ
27．君に恋をした
28．The Answer
29．Circus Night
30．Live in the moment
31．初心LOVE（うぶらぶ）
32．
サチアレ
Soda Pop Love
ちゅきちゅきハリケーン
妄想っちゅーDiscooooooo!!
2 Faced
Blue Story
Alpha
僕空〜足跡のない未来〜
33．Time View〜果てなく続く道〜
ENCORE
1．ギラギラサマー
2．ボンボンボヤージュ
3．コイスルヒカリ
4．なにわ Lucky Boy!!
W ENCORE
1．スキスギ
