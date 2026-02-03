なにわ男子が4日、京セラドーム大阪で2大ドーム公演の最終日を迎えた。デビュー5周年イヤーの幕開けを飾る特別な公演で、全8公演で38万人を動員した。

なにわ男子の軌跡をたどる輝かしいステージとなった。王冠を身に着けた“王子”姿でメインステージ上空20メートルのゴンドラに乗って登場すると、ジュニア時代から苦楽をともにした曲「ダイヤモンドスマイル」を歌唱し、開幕。グループ最初のオリジナル曲「なにわ Lucky Boy！！」やデビュー曲「初心LOVE」、18日発売の最新シングル収録曲「スキスギ」まで全38曲を歌唱した。リーダーの大橋和也（28）は「なにふぁむ（ファンの総称）の笑顔を見て“僕、アイドルやっててよかったな”と思う瞬間だった」と感慨に浸った。

2018年の結成から7年以上がたち、ドームに立つ目標をかなえた。道枝駿佑（23）は「いつかは5大ドームに行きたい。その先にはスタジアムも待っている」とさらに上のステージへの野望を抱く。なにわ男子の旅路はまだまだ道半ばだ。 （糸賀 日向子）

○…京セラドーム大阪では同所史上初の6日間連続公演の記録を打ち立てた。藤原丈一郎（29）には芸能界入りのオーディション会場である縁深い地。大ファンであるオリックスの本拠地でもあり、球団ポスターのオマージュを作るなど、“コラボ”も実現した。さらにMCで8日の30歳の誕生日を祝う宮城大弥投手らからの動画も届き、大興奮。SUPER EIGHT横山裕（44）、藤原の祖母、両親と姉からも祝福動画が届いた。「いろんなことに挑戦したい」と30歳の抱負を話した。