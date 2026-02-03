なにわ男子、地元大阪で魅せた“なにわ魂” 京セラドーム本番前に「YouTubeみたいなことするんやね！」爆笑わちゃわちゃ
7人組グループ・なにわ男子（西畑大吾、大西流星、道枝駿佑、高橋恭平、長尾謙杜、藤原丈一郎、大橋和也）が4日、地元・京セラドーム大阪で『なにわ男子 1st DOME LIVE 'VoyAGE'』最終公演を開催。真骨頂のキラキラパフォーマンスで魅了しつつ、大阪ならではの笑いもあふれた。
【写真】『なにわ男子 1st DOME LIVE 'VoyAGE'』最終公演の様子 巨大バルーン「超巨大ちびぬいバルーン〜どっちやねん〜」登場！
なにわ男子は2021年11月12日にCDデビューし、昨年11月、5周年イヤーに突入。今年は、1月12日からグループとして初となる単独ドーム公演を東京ドーム＆京セラドーム大阪で実施し、この日を含めて全8公演、約38万人を動員した。京セラドーム大阪では、1月30日から6日間連続、各4万5000人が詰めかけるなど、前例にない規模となった。
関西ジュニアからデビューを果たし、なにふぁむ（ファンネーム）とともに、“これまで”と“今”、そして“これから”の旅路を一緒に歩む決意。7人そろって、きらびやかな王子様衣装で宙から“降臨”すると、大歓声があがった。
一方、息のあったボケ・ツッコミトークも健在。緊張感が高まる本番前の囲み取材でも、藤原が進行役を務め、メンバーから「YouTubeみたいなことするんやね！」と声があがるほど、自然体でわちゃわちゃを披露してみせた。
地元・大阪の“なにわ魂”を聞かれると、西畑は「MCがウケへんかったら悔しい」とポツリ。ドームクラスとなると、ボケがはまった際の笑いも大きいが、スベリ方も大きいと明かした。
また、囲み取材では報道陣から事前に質問を募集したが、その中には「週刊なにわ」なるメディアもあった。メンバーによって選ばれた「週刊なにわ」なるメディアは、大橋に「今の気持ちを体で、漢字で表現して」と要望。大橋は「人」の漢字を全身で表現すると、「たくさんの方にすごいお世話になって、そのお力添えをいただいて、このステージに立つことができた」と笑顔をふりまいた。
ステージ本番では、総勢50人の関西ジュニアと共に「勇気100％」「関西アイランド」を全力パフォーマンスする場面があった。背景のビジュアルには、道頓堀や通天閣の絵が登場し、ステージ上にたこ焼きも登場するなど、コテコテの光景が広がった。
