なにわ男子・藤原丈一郎、“本拠地”京セラドーム大阪で誕生日祝福に感激…オリックス愛爆発 横山裕からもメッセージ
7人組グループ・なにわ男子（西畑大吾、大西流星、道枝駿佑、高橋恭平、長尾謙杜、藤原丈一郎、大橋和也）が4日、地元・京セラドーム大阪で『なにわ男子 1st DOME LIVE 'VoyAGE'』最終公演を開催。アーティスト史上初となる同所6日間連続公演の新記録を樹立した。
【写真】『なにわ男子 1st DOME LIVE 'VoyAGE'』最終公演の様子 巨大バルーン「超巨大ちびぬいバルーン〜どっちやねん〜」登場！
なにわ男子は2021年11月12日にCDデビューし、昨年11月、5周年イヤーに突入。今年は、1月12日からグループとして初となる単独ドーム公演を東京ドーム＆京セラドーム大阪で実施し、この日を含めて全8公演、約38万人を動員した。京セラドーム大阪では、1月30日から6日間連続、各4万5000人が詰めかけるなど、前例にない規模。なにふぁむ（ファンネーム）とともに、“これまで”と“今”、そして“これから”の旅路を共に歩む想いを、アンコール含む全38曲に詰め込んだ。
京セラドーム大阪は、藤原が大ファンを公言するオリックス・バファローズの本拠地でもある。さらに、藤原にとっては事務所のオーディションを受けた会場でもあり、この日が20代最後のライブという記念すべき日となった。
本番前の囲み取材では、6DAYSについて「ほぼほぼやってることオリックス」と表現し、「開幕戦の前に僕はステージに立っている」と誇るなど、オリックス愛が爆発した。野球のユニフォームに身を包んだファンの姿もあった。
それだけに、球団側も異例の待遇。ステージ上では、藤原の30歳の誕生日（2月8日）を祝福するために、マスコットの「バファローブル」と「バファローベル」が登場。プレゼントはユニフォーム一式で、藤原は「これめっちゃうれしいヤツ！今シーズンから新しいユニフォームになって、新しいヤツや！」と大感激。宮城大弥投手、安達了一コーチからもビデオメッセージが届いた。
さらに、SUPER EIGHT・横山裕からも祝福のメッセージ。「一回サシでごはん行きましょう」と粋な言葉を寄せられ、藤原は感無量の表情だった。
