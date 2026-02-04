「いつのまにか髪型マンネリ化」ならコレ！【40・50代】にハマる♡「大人のウルフ」

今のボブヘアからちょっと気分を変えてみたいけれど、バッサリ切りたくない。そんな40・50代におすすめなのは、大人向けのウルフヘア。段の入れ方や毛先の動きを調整することで、シャープすぎず、程よく女性らしさを残せるのが特徴です。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、マンネリ脱却のヒントとして参考にしたい、大人のウルフヘアをご紹介します。

ひし形シルエットの外ハネボブ

ひし形シルエットの、毛先を外ハネにした大人向けウルフ。トップからサイドにかけての丸みを残しているため、ボブからの移行も自然です。首元は一旦引き締めてから外に動かすことで、カジュアルさと軽やかさがプラス。落ち着いたトーンのグレージュカラーが、ウルフ特有の動きを柔らかく上品に見せてくれます。

ストレートタッチで魅せる上品ボブウルフ

ストレートタッチをいかした、すっきり見えのボブウルフ。トップから顔まわりはなめらかに流し、首元でしっかりくびれをつくることで、小顔に見えそうです。ベースは軽めに外ハネさせ、動きを出しつつも広がりすぎないのがポイント。透明感のあるブランジュカラーが、ツヤ感と清潔感を引き立て、大人世代でも取り入れやすい印象です。

くびれ強調でメリハリを出すプチウルフボブ

ウエイトを高めに設定し、くびれを際立たせたプチウルフボブ。トップはコンパクトにまとめ、首元に向けて一気に締まるシルエットをつくることで、メリハリのある印象に仕上がっています。毛先はややプツッと感を残しつつ外ハネにし、甘さは控えめに。地毛風のブラウンカラーが全体をナチュラルにまとめ、日常になじみやすいのも嬉しいポイントです。

ハイライトで奥行きを出すネオウルフ

ウルフすぎないバランスを意識したネオウルフスタイル。ひし形シルエットにカットすることで、どこから見ても頭の形がきれいに見えそうです。ハイライトを重ねることで毛流れに奥行きが生まれ、ウルフ特有の段差が自然に強調されています。

