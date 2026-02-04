“電話に出ない”Z世代の新人「すみません、実は」言い分に唖然！【納得せざるを得なかった理由】とは

職場での世代間のギャップに戸惑いを感じたことはありませんか？ 思わず「昔はこうだった」「今の若い人は」なんて言いそうになってしまう方もいるのではないでしょうか。今回は、筆者の知人が新入社員とのエピソードを聞かせてくれました。

電話に出ない新人

私は勤続20年になる、いわゆるベテラン事務職です。

ここ数年、新入社員の教育係を任されることも増えてきました。

今年新卒で入社してきたのは、A子さんという女性。



真面目で仕事も丁寧で申し分ないのですが、ひとつだけ、どうしても気になることがありました。

それは、オフィスの固定電話が鳴っても、A子さんがほとんど反応しないことです。



忙しくて誰も出られない状況でも、A子さんはPCの画面を見つめたまま動きません。

「電話対応も大事な仕事だから、練習だと思って、鳴ったら取ってみようね」



と何度伝えてみても、状況は変わりませんでした。

まさかの言葉にハッとする

しびれを切らした私は、ある日「もう少し積極的に電話を取ってね」と、少し強めに促してしまいました。

すると、A子さんはビクッとして涙目に。



「すみません……怖くて」