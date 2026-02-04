《新作》可愛いのみーーーっけ♡【3COINS】の「付箋」が気になるっっっ！！

キッチングッズ、掃除用品、ガジェット、さらにファッショングッズにコスメなど、あらゆる雑貨を扱っている【3COINS（スリーコインズ）】。そんなスリコの新作として、キュートな「付箋」が登場していました！ 持っているだけで気分が上がりそうな、可愛くておしゃれな付箋は、色違いでゲットしたくなるかも。お店や公式オンラインストアで、ぜひチェックしてみてください。

デコレーションにも使えそう

小さめサイズと淡い色合いが可愛い「ハート付箋」。3色のハート型をした付箋がセットになっています。1つ1つが小さいので、メモとして使うほか、手帳などのデコレーションに使うのもおすすめ。文字を書かなくても貼るだけでワンポイントとして使えそうです。カラー展開は、ピンク、薄ピンク、ホワイトがセットになった「SWEET」と、ピンク、グレー、ホワイトがセットになった「BITTER」の2種類。60シート入りで\330（税込）で買えるので、ぜひチェックしてみてください。

やさしい色合いのイラストでモチベアップ！

やさしい色合いのイラストが、ポイントになった「イラスト付箋」。縦横どちらでも使えるデザインが魅力で、本やノートに貼ったり、メモを書いてデスクに貼ったりと、いろいろなシーンで使えそう。イラストに添えられた「Good job!」や「Good idea!」と言った前向きな言葉も、仕事や勉強などのモチベーションをアップさせてくれそう。目玉焼き、洋梨、傘が描かれた「JOY」と、花、鳥、レモンが描かれた「BLOOM」の2種類がラインナップ。120シート入りとたっぷり使えて、\330（税込）で買えるので、両方購入して使い分けるのもいいかもしれません。

