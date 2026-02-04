普通ボブより、コッチかもーー！【40・50代】白髪ぼかしもオシャレも叶う♡「ハイライトボブ」

白髪が気になりはじめたときは、髪色とヘアスタイルのバランスに注目！ 最近は、白髪を隠すよりも、なじませながらオシャレに見せるボブが注目されています。アッシュやベージュの柔らかなカラーを軸に、ハイライトを活かしたデザインなら、伸びてきても境目が目立ちにくく、印象も軽やかに。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、最旬のハイライトボブをご紹介します。

コントラストで魅せる切りっぱなしボブ

アッシュグレージュをベースに、細めと太めのハイライトを織り交ぜたスタイル。白髪をなじませながら、透明感を引き出しています。カットはスクエアシルエットの切りっぱなしボブで、洗練された大人らしい雰囲気に。毛先は外に逃がせば、直線的でも重く見えにくく、今っぽい印象にまとまります。

柔らかブラウンの上品な丸みボブ

柔らかなブラウンをベースに、顔まわりを中心に細めのベージュ系ハイライトをプラス。主張しすぎない筋感が、白髪と自然に混ざり合います。丸みのあるボブシルエットが全体をやさしく包み込み、ハイライトが毛流れをさりげなく強調。コントラストを抑えた配色なので、ナチュラル派でも取り入れやすい仕上がりです。

ハイトーンでも品よくまとまるレイヤーボブ

前上がりのレイヤーボブに、柔らかなベージュをベースカラーとして設定。ホワイト寄りのハイライトを重ねることで白髪とよくなじむうえ、デザインに奥行きと立体感をプラスしています。レイヤーで表情を出しつつも赤みを抑えたカラーにより、派手見えしないよう整えられた印象です。

カラーのニュアンスで楽しむ外ハネボブ

ほんのりピンク味を感じる、ベージュの外ハネボブ。くしゃっとした質感とニュアンスのある色合いが合わさり、軽やかな印象です。ハイライトが強調されすぎず、質感とスタイリングによって立体感が生まれているのがポイント。ランダムに動く毛流れがカラーの明暗を強調し、デザインとして活かされています。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sakosakosakosako様、@dimo_and_kazuma様、@acco.mama様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里