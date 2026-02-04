【ユニクロの白タートル】が優秀！ 40・50代がマネしたい♡「大人カジュアルコーデ」

冬のレイヤードコーデで活躍するタートルネックセーター。トレンド問わず着られる白を持っていると、着回しやすいうえ暗くなりがちな冬コーデに明るさをプラスしてくれます。今回は【ユニクロ】の白タートルを使った、おしゃれさんの着こなしをご紹介。シンプルなアイテムどうしの組み合わせでも、色の合わせ方や着こなし方によって、グッとこなれた印象を楽しめます。40・50代の大人女性はぜひ真似してみて。

大人の魅力を引き出すきれいめパンツスタイル

【ユニクロ】「メリノリブタートルネックセーター」\2,990（税込）

すっきりとした細リブの、オフホワイトのタートルネックセーター。@mhi_7746さんは、クラシカルなロングコートを主役にしたパンツスタイルを提案。きちんと感のあるセンタープレス入りのパンツを合わせると、通勤にもぴったりの装いが完成。ワインカラーのフリースTを肩掛けするだけで、目を引くアクセントになってくれます。

ブルーのアクセントカラーで好印象コーデに

春に活躍させたいブルーシャツ。オフホワイトのタートルネックセーターに重ねれば、即戦力になりつつ着こなしに爽やかさをプラスしてくれます。トレンド感のあるカーブジーンズとレオパ柄のシューズで、今っぽさもひとさじ。シャツのボタンの留め外しで抜け感を出したり、アクセサリーを添えたりして工夫すれば、こなれた大人コーデに。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mhi_7746様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M