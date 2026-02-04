どれも気になるぅぅぅ（汗）【コストコ】食べ過ぎ注意♡「大容量スイーツ」がアツい

ティータイムのお供や来客時のお茶請けにもぴったりな、【コストコ】の「大容量スイーツ」。一般的なスーパーではなかなかお目にかかれないようなボリュームもポイントですが、ただ多いだけではなく、見た目と味のクオリティの高さも注目を集める理由と言えそう。そこで今回は、食べる手が止まらなくなりそうな、魅力たっぷりな大容量スイーツをまとめました。

気分華やぐティータイムのお供に

@hirokostyle33さんが「レアな、新商品‪」と紹介するのは、こちらの「いちごのミルフィーユ」。一切れずつカットされているので取り分けやすく、家族や友人とのシェアにもぴったりです。カットいちご、ホイップ、粉糖のトッピングによる可愛いビジュアルのため、おしゃれなティータイムが楽しめそう。パイ生地の間には、カットいちごとたっぷりのカスタードクリームがサンドされており、食べたときの満足度も申し分ないはず。

おしゃれなビジュアルも嬉しいポイント

たっぷりの洋梨シラップ漬けとキャラメルクリームが目を引く「キャラメル & 洋梨のスコップケーキ」。淡色系の色合いで、おしゃれで上品なビジュアルも嬉しいポイント。最下層にはスポンジ、その上にキャラメルペースト、キャラメルクリーム、洋梨のシラップ漬け、ナパージュ、スライスアーモンドが重なっている様子。@hirokostyle33さんによると「大人向けテイストで落ち着いた、甘さです」とのこと。

パティスリーで買ったような贅沢感

\1,198（税込）という、「カスタードシュークリーム 6個入り」。パティスリーで買ったような本格的なビジュアルと手のひらほどのサイズで食べ応えがありそうなシュークリームは、お得感も高いはず。肝心のお味はというと、@costco_hackerさんいわく「シューはサクッ→ふわっで軽いのに、クリームはとろ～ん濃厚」とのこと。いつものティータイムが、これだけで優雅なひとときに変わりそうです。

見逃し厳禁かも！ 注目スイーツのキャラメル味

コストコの注目スイーツとして、気になっている人も多いであろう「ベニエ」。@nyancoromochi_sweets_blogさんが「初購入してみました」と紹介しているのは、「キャラメルベニエ 15個入」。1個のサイズ感は小ぶりなものの、見た目以上の満足感に期待できそう。@nyancoromochi_sweets_blogさんも「大の甘党も認める激甘キャラメルソースがとても印象的」「しっかり甘さを堪能できます」と大絶賛しています。

見た目も味も高いクオリティが期待できる、コストコの「大容量スイーツ」。マニアが絶賛するスイーツの数々は、どれもついつい手が伸びてしまいそうなものばかりです。食べた時の味わいだけでなく、コストコで手に取る楽しさから堪能してみて。

