なにわ男子が４日、京セラドーム大阪で、初のドーム公演「１ｓｔ ＤＯＭＥ ＬＩＶＥ ’ＶｏｙＡＧＥ’」（８公演、計３８万人動員）の最終日を迎えた。１月１２、１３日の東京ドーム公演を経て、同３０日から史上初となる６日間連続で同所での公演を成功させた。

デビュー曲「初心ＬＯＶＥ」、ドーム公演から新たな歌詞が加わった「ダイヤモンドスマイル ―Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ ｖｅｒ―」など全３８曲で４万５０００人を魅了。関西ジュニア５０人もステージを盛り上げた。大橋和也はフィナーレで「史上初を成し遂げたぞ〜！」シャウトし、念願のドーム公演を“地元”で締めくくった。

ライブ前には７人が囲み取材に登壇。大橋のコメントは以下の通り。

◆大橋コメント

「ドーム公演を計８公演させていただき、夢を成し遂げられたことがすごくうれしい。出だしから、なにふぁむの笑顔を見るとアイドルやっていてよかったなと思える瞬間。一公演、一公演初心に戻れるような空間でした。こんな幸せな空間にいていいのかなと思えるような公演をできた。ファンの皆さん、スタッフの皆さん、なにわ男子に携わってくださる皆さんのおかげです。ありがとうございますをたくさん届けられるコンサートを、５周年できたらいいなと思います」