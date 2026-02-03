なにわ男子が４日、京セラドーム大阪で、初のドーム公演「１ｓｔ ＤＯＭＥ ＬＩＶＥ ’ＶｏｙＡＧＥ’」（８公演、計３８万人動員）の最終日を迎えた。１月１２、１３日の東京ドーム公演を経て、同３０日から史上初となる６日間連続で同所での公演を成功させた。

デビュー曲「初心ＬＯＶＥ」、ドーム公演から新たな歌詞が加わった「ダイヤモンドスマイル ―Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ ｖｅｒ―」など全３８曲で４万５０００人を魅了。関西ジュニア５０人もステージを盛り上げ、念願のドーム公演を“地元”で締めくくった。

ライブ前には７人が囲み取材に登壇。メンバーの大西流星のコメントは以下の通り。

◆大西コメント

「結成してから梅田芸術劇場でお披露目して、ホールやアリーナツアー、そしてドームといろんな会場で、なにふぁむの皆さんと一歩ずつ階段を上がっているような気がして、また今回大きな階段を踏み出せた気がしてうれしいです。オープニングでゴンドラから登場した時は、関西ジュニア時代のコンサートも思い出しましたし、自分たちのファンの皆さんだけで会場が埋め尽くされているのが幸せで、この景色をみるために生まれてきたんじゃないかと思うくらい感動しました」