なにわ男子が４日、京セラドーム大阪で、初のドーム公演「１ｓｔ ＤＯＭＥ ＬＩＶＥ ’ＶｏｙＡＧＥ’」（８公演、計３８万人動員）の最終日を迎えた。１月１２、１３日の東京ドーム公演を経て、同３０日から史上初となる６日間連続で同所での公演を成功させた。

デビュー曲「初心ＬＯＶＥ」、ドーム公演から新たな歌詞が加わった「ダイヤモンドスマイル ―Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ ｖｅｒ―」など全３８曲で４万５０００人を魅了。関西ジュニア５０人もステージを盛り上げた。西畑大吾は「アイドルって最高。毎分毎秒が夢のよう」と瞳を輝かせ、念願のドーム公演を“地元”で締めくくった。

ライブ前には７人が囲み取材に登壇。メンバーの西畑大吾のコメントは以下の通り。

◆西畑コメント

西畑「結成当時からの夢でだったドーム公演をさせていただけてすごくうれしいです。ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴの大倉（忠義）君から『いつか自分たちの力だけでこの場所に帰ってこいよ』という言葉をいただき、そこから８年ほどたってドームに立たせていただきました。大好きな地元の大阪で、史上初の６回公演を迎えられうれしい。５周年イヤーの幕開けとしてこれ以上ないライブ。もっとなにふぁむの皆さんと接点を増やせるような一年にしていきたいです」