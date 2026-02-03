なにわ男子が４日、京セラドーム大阪で、初のドーム公演「１ｓｔ ＤＯＭＥ ＬＩＶＥ ’ＶｏｙＡＧＥ’」（８公演、計３８万人動員）の最終日を迎えた。１月１２、１３日の東京ドーム公演を経て、同３０日から史上初となる６日間連続で同所での公演を成功させた。

デビュー曲「初心ＬＯＶＥ」、ドーム公演から新たな歌詞が加わった「ダイヤモンドスマイル ―Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ ｖｅｒ―」など全３８曲で４万５０００人を魅了。関西ジュニア５０人もステージを盛り上げ、念願のドーム公演を“地元”で締めくくった。

ライブ前には７人が囲み取材に登壇。メンバーの道枝駿佑のコメントは以下の通り。

◆道枝コメント

「事務所に入ってから、ドームでライブをするのが夢でずっと目指して頑張ってきた。今回メンバーと８公演もできるのはすごく光栄なことだと思っています。京セラドームはやるごとに自分たちが記録を作っていっているんだと実感し、今日記録を更新できたことは自分たちにとって忘れられない思い出。ドームを経てスタートする５周年イヤー、加速していけるような７人になります。３、４、５大ドーム、そしてスタジアム公演をいつかかなえたい」