なにわ男子が４日、京セラドーム大阪で、初のドーム公演「１ｓｔ ＤＯＭＥ ＬＩＶＥ ’ＶｏｙＡＧＥ’」（２会場８公演、計３８万人動員）を完走した。１月１２、１３日の東京ドーム公演を経て、同３０日から史上初となる６日間連続で同所公演を開催した。

７色のライトがステージを照らす中、７人は上空約２０メートルから、王冠と王子風衣装で降臨。道枝駿佑は「京セラドームファイナルだ、騒ごうぜ！ここにいる全員幸せにしてやるから」と４万５０００人のハートを撃ち抜いた。

最高の形で地元に凱旋（がいせん）した。西畑大吾は先輩の公演でドームに立ったジュニア時代を回想し「ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴの大倉（忠義）君から『いつか自分たちの力だけでこの場所に帰ってこいよ』と言葉をいただき、８年たってドームに立てた」と感無量の表情を見せた。

過去にＳＭＡＰ、嵐が同所で４日連続公演を行ったことはあるが、６日連続は初。大橋和也は「史上初を成し遂げたぞ〜！」と涙ながらにシャウト。道枝は「今日記録を更新できたことは、僕たちにとって忘れられない思い出」とスターの証しを刻んだ。

８日が誕生日の藤原丈一郎（２９）は２０代ラストステージ。オリックスファンの藤原を祝福すべく球団マスコットが駆けつけ、宮城大弥投手や、ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴ・横山裕、祖母らのお祝い動画が流れた。藤原は「やば！めっちゃうれしい」とサプライズの連続に大興奮。同所は事務所入所オーディションを受けた場所でもあり「感慨深いです。今年は挑戦の年にしたい」と誓った。

デビュー曲「初心ＬＯＶＥ」など３８曲を関西ジュニア５０人と届けた。高さ３５メートルまで上昇する気球にぶらさがる自転車をこぐ演出では、高所恐怖症の高橋恭平が「今日は揺れるね〜」と悲鳴。大西流星は「なにふぁむ」（ファンの呼称）の笑顔で埋め尽くされた会場に「この景色を見るために生まれてきたんじゃないか」と感激した。

念願のドーム公演を成功させ、長尾謙杜は「ここは夢の通過点」。６人もその言葉にうなずき「３、４、５大ドーム…いつかスタジアム公演をかなえたい！」。なにわの大冒険は続く。（奥津 友希乃）