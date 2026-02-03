7人組アイドルグループのなにわ男子が4日、京セラドーム大阪で初の単独2大ドームライブ「なにわ男子 1st DOME LIVE ，VoyAGE，」千秋楽公演を行った。1月の東京ドーム公演から始まった7人の旅路が、京セラドーム大阪史上初となる6日間連続公演という偉業達成でフィニッシュ。ジュニア時代から目標に掲げてきたドーム公演で、デビュー曲「初心LOVE」などグループの歴史をたどる全38曲を歌唱。全8公演で約38万人を動員した。

◇ ◇ ◇

広大な故郷の“空”を7色に染めた。四方のどこへ視線を送っても、4万5000人全員がなにふぁむ（ファンネーム）。まぎれもなく7人の力でたどり着いた景色。大西流星（24）は「アイドルで良かったなと心の底から思いました」。西畑大吾（29）も「アイドルって最高ですね」と喜びがあふれた。

デビュー前から目標だった単独ドーム公演。結成当時、グループのプロデュースを担ったSUPER EIGHT大倉忠義（40）に「いつかは自分たちの力だけでこの場所に帰ってこいよ」と背中を押されてから8年。約3時間で38曲。大橋和也（28）は「史上初、成し遂げたぞー！」と叫び、長尾謙杜（23）は「最高の思い出ができました！」と笑みを浮かべて会場を駆けまわった。

大きな大きな晴れ舞台で、成長の軌跡をたどった。オープニングでは、関西ジュニア時代と同じ演出を敷き、上空からゴンドラで登場。今ドーム公演のために、メンバーの発案でジュニア時代からの“相棒”楽曲「ダイヤモンドスマイル」に2番を製作。被った王冠は自信と成長の証。「7人で王冠かぶって出てくるのは相当な勇気が必要」（長尾）と語るように、胸を張って歌声を届けた。

藤原丈一郎（29）にとって、京セラドーム大阪は自身が事務所のオーディションを受けた“始まり”の場所。ジュニア暦約17年を経てデビューし「横山（裕）君から『頑張っていたら誰か見てるから』ってその言葉を信じて頑張ってきました。一番近くにいたファンの方が支えてくれました」と軌跡を振り返り感無量。普段はクールな高橋恭平（25）も「なにふぁむ、大好きだよ！」と地声で感情をあらわにした。道枝駿佑（23）は「いつか7人と、なにふぁむでスタジアムで花火を見たいと思っています」とさらなる大きな目標を宣言。夢は大きければ大きいほど7人は加速する。【望月千草】