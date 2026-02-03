7人組アイドルグループのなにわ男子が4日、京セラドーム大阪で初の単独2大ドームライブ「なにわ男子 1st DOME LIVE ，VoyAGE，」千秋楽公演を行った。1月の東京ドーム公演から始まり、京セラドーム大阪史上初となる6日間連続公演という偉業達成でフィニッシュ。ジュニア時代から目標に掲げてきたドーム公演で、デビュー曲「初心LOVE」などグループの歴史をたどる全38曲を歌唱。全8公演で約38万人を動員した。以下はライブ前の囲み取材でのコメント。

◇ ◇ ◇

◆西畑大吾 大好きな地元の大阪で、史上初の6回公演。しかも、「なにわ」と名前が付く僕たちで迎えられることをすごく光栄に思います。5周年イヤーは何よりも、なにふぁむの皆さんと接点をもっと増やせる1年にしていきたいです。

◆大西流星 ファンの皆さんと、また大きな一歩を踏み出せたんじゃないかなという気がしてすごくうれしかったです。自分たちのファンで埋め尽くされている空間がすごく幸せで、この景色を見るために生まれてきたんじゃないかというくらい目に焼き付きました。

◆道枝駿佑 事務所に入ってからドームでライブをするのが夢でした。このドームライブを経て5周年イヤーがスタートするので、加速していけるような7人になれるようにこのドームを締めて、この1年楽しんでいただけるように頑張ります。

◆高橋恭平 オープニングで数多くのなにふぁむの姿を見た時、ここまでやってきたことは間違ってなかったんだなと思った瞬間でした。なにふぁむの笑顔を見るだけで幸せな気持ちになって、もっと頑張ろうと思えました。

◆長尾謙杜 今回の「VoyAGE」は旅という冒険なので、このドームが終着地点として一番ふさわしい場所で良かったなと思っています。まだまだ夢はたくさんあるので、皆さんと一緒にかなえていけたらと思います。

◆藤原丈一郎 なにわ男子だけで単独で2大ドームでライブができるのは感無量です。メンバーと出会えてライブができるのは本当にうれしいこと。グループにもなにふぁむにも、もっと幸せを届けられるように頑張りたいです。