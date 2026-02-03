NY株式4日（NY時間13:04）（日本時間03:04）
ダウ平均　　　49228.43（-12.56　-0.03%）
ナスダック　　　22744.92（-510.27　-2.19%）
CME日経平均先物　54315（大証終比：-205　-0.38%）

欧州株式4日終値
英FT100　 10402.34（+87.75　+0.85%）
独DAX　 24603.04（-177.75　-0.72%）
仏CAC40　 8262.16（+82.66　+1.01%）

米国債利回り
2年債　 　3.555（-0.014）
10年債　 　4.270（+0.004）
30年債　 　4.915（+0.021）
期待インフレ率　 　2.346（-0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.859（-0.032）
英　国　　4.546（+0.029）
カナダ　　3.432（-0.003）
豪　州　　4.866（+0.032）
日　本　　2.247（-0.010）

NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝65.11（+1.90　+3.01%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4924.30（-10.70　-0.22%）

ビットコイン（ドル）
72427.31（-3713.17　-4.88%）
（円建・参考値）
1134万6462円（-581705　-4.88%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ