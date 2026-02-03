ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均も下げに転じる ナスダックは２．２％の大幅安
NY株式4日（NY時間13:04）（日本時間03:04）
ダウ平均 49228.43（-12.56 -0.03%）
ナスダック 22744.92（-510.27 -2.19%）
CME日経平均先物 54315（大証終比：-205 -0.38%）
欧州株式4日終値
英FT100 10402.34（+87.75 +0.85%）
独DAX 24603.04（-177.75 -0.72%）
仏CAC40 8262.16（+82.66 +1.01%）
米国債利回り
2年債 3.555（-0.014）
10年債 4.270（+0.004）
30年債 4.915（+0.021）
期待インフレ率 2.346（-0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.859（-0.032）
英 国 4.546（+0.029）
カナダ 3.432（-0.003）
豪 州 4.866（+0.032）
日 本 2.247（-0.010）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝65.11（+1.90 +3.01%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4924.30（-10.70 -0.22%）
ビットコイン（ドル）
72427.31（-3713.17 -4.88%）
（円建・参考値）
1134万6462円（-581705 -4.88%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49228.43（-12.56 -0.03%）
ナスダック 22744.92（-510.27 -2.19%）
CME日経平均先物 54315（大証終比：-205 -0.38%）
欧州株式4日終値
英FT100 10402.34（+87.75 +0.85%）
独DAX 24603.04（-177.75 -0.72%）
仏CAC40 8262.16（+82.66 +1.01%）
米国債利回り
2年債 3.555（-0.014）
10年債 4.270（+0.004）
30年債 4.915（+0.021）
期待インフレ率 2.346（-0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.859（-0.032）
英 国 4.546（+0.029）
カナダ 3.432（-0.003）
豪 州 4.866（+0.032）
日 本 2.247（-0.010）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝65.11（+1.90 +3.01%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4924.30（-10.70 -0.22%）
ビットコイン（ドル）
72427.31（-3713.17 -4.88%）
（円建・参考値）
1134万6462円（-581705 -4.88%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ