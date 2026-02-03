◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 カーリング（2026年2月4日 コルティナ・カーリング五輪競技場）

ミラノ・コルティナ冬季五輪は4日（日本時間5日）、開会式に先立ち、カーリングの混合ダブルス1次リーグ4試合で競技がスタートした。

最初のストーンが投じられると、場内からは歓声が上がった。しかし、開始から10分もたたないうちに会場の照明がダウン。場内は暗くなり、スコアボードの表示も消えた。選手たちはいきなりのアクシデントに戸惑いの表情。一度は明るくなったものの再び照明が落ちるなど、完全復旧するまで数分かかった。試合が再開されると、2度目の歓声が上がった。

試合会場のコルティナ・カーリング競技場は1956年のコルティナ・ダンペッツォ冬季五輪でも使用された。ロイター通信によると、70年前は開閉会式が行われたほか、フィギュアスケートやアイスホッケーの会場として使われたという。

日本勢の先陣を切るのは5日（同6日）のスノーボード男子ビッグエア予選に出場する荻原大翔（20＝TOKIOインカラミ）ら4人。6日にはフィギュアスケート団体やアイスホッケー女子1次リーグにも出場する。開会式は6日午後8時（同7日午前4時）からジュゼッペ・メアッツァ競技場（サン・シーロ）などで行われる。