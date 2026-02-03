きょうも為替市場はドル安の流れが続く中、ユーロドルは上値の重い展開が続いている。下げ渋ってはいるものの、１．１８ドル台が重い状況に変化はない。本日の２１日線が１．１７ドル台半ばに来ているが、目先の下値メドとして意識される。一方、ユーロ円は円安の流れから一時１８５円台を回復する場面も見られた。堅調な値動きが続いており、１月２３日に付けたユーロ発足以来の高値１８６．８５円付近を視野に入れた動きは続いている。



本日は１月のユーロ圏消費者物価指数（ＨＩＣＰ）速報値が公表されていたが、予想通りではあったものの、前回から伸びは鈍化し、ＥＣＢの２％目標を下回っていた。サービスインフレも１２月の３．４％から３．２％へ鈍化し、昨年８ー１１月にかけての上昇分をほぼ完全に巻き戻している。エコノミストからはサービスインフレは今後数カ月でＥＣＢの予測をさらに下回る見通しだとの見方が出ている。



賃金上昇率の鈍化やその他の先行指標は、サービスインフレの持続的な低下を示唆しており、これにより年後半にはコア指数も２％を下回り、総合指数は１．５％未満になる可能性があるという。これはＥＣＢの予測を下回る水準であり、年後半に利下げが実施される可能性も見込んでいるとしている。



EUR/USD 1.1798 EUR/JPY 184.87 EUR/GBP 0.8645



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

