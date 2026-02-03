◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 カーリング（2026年2月4日 コルティナ・カーリング五輪競技場）

ミラノ・コルティナ冬季五輪は4日（日本時間5日）、開会式に先立ち、カーリングの混合ダブルス1次リーグ4試合で競技がスタートした。日本はこの種目に出場していない。

日本選手団の先陣を切るのは、スノーボード男子ビッグエアの4人。5日午後7時30分（日本時間6日午前3時30分）からの予選に荻原大翔（20＝TOKIOインカラミ）、木村葵来（21＝ムラサキスポーツ）、長谷川帝勝（20＝TOKIOインカラミ）、木俣椋真（23＝ヤマゼン）が出場する。

男子ビッグエアでは荻原が今年1月の冬季Xゲームで2連覇を達成。昨年3月の世界選手権では木俣が優勝して長谷川が2位、木村も23〜24年シーズンにW杯総合優勝を飾っており、7日（同8日）の決勝では今大会の日本勢メダル1号に期待が懸かる。

全日本スキー連盟は4日、スノーボードクロス女子の吉田蓮生（20＝日体大）を五輪日本代表に追加すると発表。出場枠が追加で配分されたためで、日本選手団の選手数は計121人（男子47人、女子74人）となった。開会式は6日午後8時（同7日午前4時）からジュゼッペ・メアッツァ競技場（サン・シーロ）などで行われる。