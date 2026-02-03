NY株式4日（NY時間12:20）（日本時間02:20）
ダウ平均　　　49495.25（+254.26　+0.52%）
ナスダック　　　22885.25（-369.94　-1.59%）
CME日経平均先物　54625（大証終比：+105　+0.19%）

欧州株式4日終値
英FT100　 10402.34（+87.75　+0.85%）
独DAX　 24603.04（-177.75　-0.72%）
仏CAC40　 8262.16（+82.66　+1.01%）

米国債利回り
2年債　 　3.557（-0.012）
10年債　 　4.264（-0.002）
30年債　 　4.901（+0.007）
期待インフレ率　 　2.347（-0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.859（-0.032）
英　国　　4.546（+0.029）
カナダ　　3.424（-0.011）
豪　州　　4.866（+0.032）
日　本　　2.247（-0.010）

NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝63.60（+0.39　+0.62%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4927.70（-7.30　-0.15%）

ビットコイン（ドル）
72842.31（-3298.17　-4.33%）
（円建・参考値）
1140万2007円（-516263　-4.33%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ