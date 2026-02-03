ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は２５４ドル高 ナスダックは１．６％の大幅安
NY株式4日（NY時間12:20）（日本時間02:20）
ダウ平均 49495.25（+254.26 +0.52%）
ナスダック 22885.25（-369.94 -1.59%）
CME日経平均先物 54625（大証終比：+105 +0.19%）
欧州株式4日終値
英FT100 10402.34（+87.75 +0.85%）
独DAX 24603.04（-177.75 -0.72%）
仏CAC40 8262.16（+82.66 +1.01%）
米国債利回り
2年債 3.557（-0.012）
10年債 4.264（-0.002）
30年債 4.901（+0.007）
期待インフレ率 2.347（-0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.859（-0.032）
英 国 4.546（+0.029）
カナダ 3.424（-0.011）
豪 州 4.866（+0.032）
日 本 2.247（-0.010）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝63.60（+0.39 +0.62%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4927.70（-7.30 -0.15%）
ビットコイン（ドル）
72842.31（-3298.17 -4.33%）
（円建・参考値）
1140万2007円（-516263 -4.33%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
