　5日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比80円高の5万4600円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万4293.36円に対しては306.64円高。出来高は1万1210枚となっている。

　TOPIX先物期近は3704ポイントと前日比41ポイント高、TOPIXの現物終値比は48.42ポイント高で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 54600　　　　　 +80　　　 11210
日経225mini 　　　　　　 54600　　　　　 +85　　　234230
TOPIX先物 　　　　　　　　3704　　　　　 +41　　　 17804
JPX日経400先物　　　　　 33385　　　　　+345　　　　1509
グロース指数先物　　　　　 703　　　　　　+7　　　　 996
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース