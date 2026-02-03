日経225先物：5日2時＝80円高、5万4600円
5日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比80円高の5万4600円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万4293.36円に対しては306.64円高。出来高は1万1210枚となっている。
TOPIX先物期近は3704ポイントと前日比41ポイント高、TOPIXの現物終値比は48.42ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 54600 +80 11210
日経225mini 54600 +85 234230
TOPIX先物 3704 +41 17804
JPX日経400先物 33385 +345 1509
グロース指数先物 703 +7 996
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
