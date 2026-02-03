中国の習近平国家主席は、アメリカのトランプ大統領と電話での首脳会談を行い、台湾問題について「アメリカは台湾に対する武器売却を慎重に扱うべきだ」とけん制しました。

国営新華社通信によりますと、4日夜、習主席とトランプ大統領の電話による首脳会談が行われました。

会談で習主席は、「両国は合意した共通認識に基づき、対話を強化し、相違点を適切に管理し、実務協力を拡大すべきである」と強調しました。

一方トランプ大統領は、「アメリカと中国はともに偉大な国家であり、米中関係は世界で最も重要な二国間関係である」と述べたということです。

また台湾問題について習主席は、「台湾は中国の領土であり、中国側は国家主権と領土保全を必ず守り抜く」と述べた上で、アメリカ政府が去年台湾への武器売却を承認したことをめぐり、「アメリカは台湾への武器売却を慎重に扱うべきである」とけん制しました。

これに対し、トランプ大統領は、「私は台湾問題における中国の懸念を重視している。中国側とコミュニケーションを維持し、任期中に米中関係を良好かつ安定的に保ちたい」と応じたとされています。