NY株式4日（NY時間11:03）（日本時間01:03）
ダウ平均　　　49526.47（+285.48　+0.58%）
ナスダック　　　22979.04（-276.15　-1.19%）
CME日経平均先物　54945（大証終比：+425　+0.77%）

欧州株式4日GMT16:03
英FT100　 10444.39（+129.80　+1.26%）
独DAX　 24629.37（-151.42　-0.61%）
仏CAC40　 8282.08（+102.58　+1.25%）

米国債利回り
2年債　 　3.564（-0.006）
10年債　 　4.272（+0.006）
30年債　 　4.910（+0.016）
期待インフレ率　 　2.353（+0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.865（-0.026）
英　国　　4.536（+0.019）
カナダ　　3.442（+0.007）
豪　州　　4.866（+0.032）
日　本　　2.247（-0.010）

NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝63.21（0.00　0.00%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4959.00（+24.00　+0.49%）

ビットコイン（ドル）
73848.38（-2292.10　-3.01%）
（円建・参考値）
1156万9087円（-359080　-3.01%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ