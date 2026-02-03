ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は２８５ドル高 ナスダックは逆に１．２％の大幅安
NY株式4日（NY時間11:03）（日本時間01:03）
ダウ平均 49526.47（+285.48 +0.58%）
ナスダック 22979.04（-276.15 -1.19%）
CME日経平均先物 54945（大証終比：+425 +0.77%）
欧州株式4日GMT16:03
英FT100 10444.39（+129.80 +1.26%）
独DAX 24629.37（-151.42 -0.61%）
仏CAC40 8282.08（+102.58 +1.25%）
米国債利回り
2年債 3.564（-0.006）
10年債 4.272（+0.006）
30年債 4.910（+0.016）
期待インフレ率 2.353（+0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.865（-0.026）
英 国 4.536（+0.019）
カナダ 3.442（+0.007）
豪 州 4.866（+0.032）
日 本 2.247（-0.010）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝63.21（0.00 0.00%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4959.00（+24.00 +0.49%）
ビットコイン（ドル）
73848.38（-2292.10 -3.01%）
（円建・参考値）
1156万9087円（-359080 -3.01%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
