¡Ú³÷·´¥Ü¡¼¥È¡ÛµÈÂ¼À¿¤¬Í¥½Ð¡¡°¦Äï»Ò¡¦Àî°æË¨¤âÉüµ¢Àï¤ÇÍ¥½Ð¡Ö»Õ¾¢¤È¤·¤Æ°Ò¸·¤ò¼¨¤¹°ì·â¤ò¡Ä¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹³÷·´¤Î¡Ö¥é¥°¡¼¥Ê¥Æ¥ó¥Ü¥¹ÇÕÁèÃ¥Àï¡×¤Ï£´Æü¡¢½àÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡µÈÂ¼À¿¡Ê£³£¶¡áÀÅ²¬¡Ë¤¬½àÍ¥£¹£Ò¡¢£²¥³¡¼¥¹¤«¤éº¹¤·¤Æ£²Ãå¤Çº£Ç¯½é¤ÎÍ¥½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£ÁêËÀ¹æµ¡¤Ï¡Ö½ÐÂ¤È²ó¤êÂ¤Ïµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Ä¾Àþ¤â½ù¡¹¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¿¡£³°¤«¤éÅ¸³«¤òÆÍ¤¯Â¤Ï½½Ê¬¤¢¤ë¡×¤È½½Ê¬¡¢Àï¤¨¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤À¡£
¡¡ÉÍÌ¾¸Ð¥Ü¡¼¥È¤Ç¤Ï°¦Äï»Ò¤ÎÀî°æË¨¤¬£·¤«·î¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÍ¥½Ð¡Ê£´Ãå¡Ë¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ºòÇ¯£··î¤Ë¤«¤é¤Ä¤ÇÍî¿å¤·¤¿ºÝ¤ËÉé¤Ã¤¿º¸¾åÏÓ¹ü¹üÀÞ¤Î½Å½ý¤ò¹îÉþ¤·¤Æ¤ÎÉü³è¤È¤¢¤Ã¤Æ¡ÖÈà½÷¤ÏÁ°¸þ¤¤ÇÎÅÍÜÃæ¤âÄÀ¤ó¤À¤È¤³¤í¤òÁ´Á³¸«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸åÇÚ¤Ê¤¬¤é¿Í¤È¤·¤ÆÂº·É¤Ç¤¤ë¡×¤È»¿¼¤òÂ£¤ë¡£
¡ÖÍ¥¾¡Àï¤ÏÈà½÷¤â¸«¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç»Õ¾¢¤È¤·¤Æ°Ò¸·¤ò¼¨¤¹°ì·â¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¡£µ¤¹çËþ¡¹¤ÇÍ¥¾¡Àï¤ËÎ×¤à¡£