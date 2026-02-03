【今日の献立】2026年2月5日(木)「里芋のそぼろあん」
肉そぼろで里芋を和えたボリュームのある主菜に、チキンスープとホウレン草のゴマ和えを添えて。
【主菜】里芋のそぼろあん
里芋の皮は電子レンジ加熱でスルリとむけて便利です。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：268Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）里芋 3~4個
豚ひき肉 100g
＜調味料＞
酒 大さじ2
みりん 大さじ1
砂糖 大さじ1.5
みそ 大さじ1.5
オイスターソース 大さじ1
ショウガ (すりおろし)1片分
ゴマ油 小さじ1
ネギ (刻み)大さじ1
【下準備】里芋は皮付きのまま水洗いし、ぬれたままラップで包み、電子レンジで3分加熱する。上下を返してさらに1〜2分加熱する。粗熱が取れたら手で皮をむき、ひとくち大に切る。
©Eレシピ
竹串を刺してスッと通るまで加熱してください。
【作り方】1. 鍋に豚ひき肉と＜調味料＞の材料を入れ、菜ばし4〜5本で混ぜ合わせて中火にかけ、さらに混ぜながらそぼろ状に火を通す。
©Eレシピ
2. 里芋を加えてひと混ぜし、鍋に蓋をして弱火で温める。
©Eレシピ
3. 蓋を外して中火で混ぜ、トロミがついたら器に盛り、ネギをのせる。
©Eレシピ
【スープ・汁】鶏とブロッコリーのスープ
仕上げにゴマ油をかけた中華風チキンスープ。
©Eレシピ
調理時間：35分
カロリー：306Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）鶏もも肉 (小)1枚
塩 少々
白ネギ 1/2本 ブロッコリー 6房 酒 大さじ2
水 500ml
塩 適量 ゴマ油 小さじ1/2
【下準備】鶏もも肉は太い筋と余分な脂を切り取り、小さなひとくち大に切って網にのせ、熱湯をまわしかけて臭みを抜く。
©Eレシピ
白ネギは斜め薄切りにする。ブロッコリーは小房に分ける。
©Eレシピ
【作り方】1. 鍋に鶏もも肉、酒、水を入れて中火にかける。煮たったら弱火にしてアクを取り、鍋に蓋をして20分蒸し煮にする。
©Eレシピ
2. ブロッコリーと白ネギを加えて再び鍋に蓋をし、火が通ったら塩で味を調えてゴマ油を加え、器によそう。
©Eレシピ
【副菜】ホウレン草のゴマ和え
ホウレン草の定番料理。水気をしっかり絞ることがポイントです。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：142Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）ホウレン草 1袋
塩 少々
＜和え衣＞
すり白ゴマ 大さじ3
砂糖 大さじ1.5
しょうゆ 大さじ1.5
【下準備】ボウルで＜和え衣＞の材料を混ぜ合わせる。
©Eレシピ
【作り方】1. ホウレン草は塩ゆでして水に取り、粗熱が取れたら水気をしっかり絞る。
©Eレシピ
2. 根元のかたい部分を切り落として長さ3cmに切る。根元の部分は切り込みを入れて2〜4等分に裂く。＜和え衣＞で和え、器に盛る。
©Eレシピ