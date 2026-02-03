プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「里芋のそぼろあん」 「鶏とブロッコリーのスープ」 「ホウレン草のゴマ和え」 の全3品。
肉そぼろで里芋を和えたボリュームのある主菜に、チキンスープとホウレン草のゴマ和えを添えて。

【主菜】里芋のそぼろあん
里芋の皮は電子レンジ加熱でスルリとむけて便利です。

調理時間：15分
カロリー：268Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

里芋  3~4個
豚ひき肉  100g
＜調味料＞
  酒  大さじ2
  みりん  大さじ1
  砂糖  大さじ1.5
  みそ  大さじ1.5
  オイスターソース  大さじ1
  ショウガ  (すりおろし)1片分
  ゴマ油  小さじ1
ネギ  (刻み)大さじ1

【下準備】

里芋は皮付きのまま水洗いし、ぬれたままラップで包み、電子レンジで3分加熱する。上下を返してさらに1〜2分加熱する。粗熱が取れたら手で皮をむき、ひとくち大に切る。

竹串を刺してスッと通るまで加熱してください。

【作り方】

1. 鍋に豚ひき肉と＜調味料＞の材料を入れ、菜ばし4〜5本で混ぜ合わせて中火にかけ、さらに混ぜながらそぼろ状に火を通す。

2. 里芋を加えてひと混ぜし、鍋に蓋をして弱火で温める。

3. 蓋を外して中火で混ぜ、トロミがついたら器に盛り、ネギをのせる。

【スープ・汁】鶏とブロッコリーのスープ
仕上げにゴマ油をかけた中華風チキンスープ。

調理時間：35分
カロリー：306Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

鶏もも肉  (小)1枚
  塩  少々
白ネギ  1/2本 ブロッコリー  6房 酒  大さじ2
水  500ml
塩  適量 ゴマ油  小さじ1/2

【下準備】

鶏もも肉は太い筋と余分な脂を切り取り、小さなひとくち大に切って網にのせ、熱湯をまわしかけて臭みを抜く。

白ネギは斜め薄切りにする。ブロッコリーは小房に分ける。

【作り方】

1. 鍋に鶏もも肉、酒、水を入れて中火にかける。煮たったら弱火にしてアクを取り、鍋に蓋をして20分蒸し煮にする。

2. ブロッコリーと白ネギを加えて再び鍋に蓋をし、火が通ったら塩で味を調えてゴマ油を加え、器によそう。

【副菜】ホウレン草のゴマ和え
ホウレン草の定番料理。水気をしっかり絞ることがポイントです。

調理時間：15分
カロリー：142Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

ホウレン草  1袋
  塩  少々
＜和え衣＞
  すり白ゴマ  大さじ3
  砂糖  大さじ1.5
  しょうゆ  大さじ1.5

【下準備】

ボウルで＜和え衣＞の材料を混ぜ合わせる。

【作り方】

1. ホウレン草は塩ゆでして水に取り、粗熱が取れたら水気をしっかり絞る。

2. 根元のかたい部分を切り落として長さ3cmに切る。根元の部分は切り込みを入れて2〜4等分に裂く。＜和え衣＞で和え、器に盛る。

