¡Ú½»Ç·¹¾¥Ü¡¼¥È¡¦£Çµ¶áµ¦ÃÏ¶èÁª¡Û½ÅÌÚµ±É§¤¬½éÆü¹¥È¯¿Ê¡¡Âç¤Î¥«¥ì¡¼¹¥¤¡Ö¥Ô¥ê¥Ã¤È¥«¥ì¡¼¤Ê¥ì¡¼¥¹¤ò¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹½»Ç·¹¾¤Î£Çµ¡ÖÂè£¶£¹²ó¶áµ¦ÃÏ¶èÁª¼ê¸¢¡×¤¬£´Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡½ÅÌÚµ±É§¡Ê£³£¸¡áÊ¼¸Ë¡Ë¤Ï½éÆü£µ£Ò¤Ç£µ¥³¡¼¥¹¤«¤é£³Ãå¤È¤Þ¤º¤Þ¤º¤Î½é¿Ø¡£½®Â¤â¡Ö¿¤Ó·¿¤À¤±¤É¡¢¥¿¡¼¥ó¤â°¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¼ê±þ¤¨½½Ê¬¤À¡£
¡¡Âç¤Î¥«¥ì¡¼¹¥¤¤Ç¼«¤é¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¡Ö£Ó£È£É£Ç£Å£Ë£É¡¡£Ã£Õ£Ò£Ò£Ù¡×¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤â¡Ö¥Ê¥Þ¥¹¥Æ¡Á¡£¥Ô¥ê¥Ã¤È¥«¥ì¡¼¡Ê²ÚÎï¡Ë¤Ê¥ì¡¼¥¹¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¡ª¡×¤Èà¥«¥ì¡¼á¥Í¥¿¤Ç°Õµ¤¹þ¤ß¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡££²ÆüÌÜ°Ê¹ß¤â¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò¸ú¤«¤·¤¿Áö¤ê¤ÇÍ½ÁªÆÍÇË¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡£