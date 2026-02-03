Afternoon Tea♡苺づくしスイーツプレートで春を先取り

Afternoon Tea・ティールームから、冬の苺スイーツ第2弾「苺づくしのスイーツプレート」と、20店舗限定の「とちあいかづくしのスイーツプレート」が2月19日（木）～3月4日（水）まで登場♡フレッシュな苺やブラウニー、ジュレが華やかに重なるご褒美感あふれる期間限定スイーツです♪

パフェ＆ショートケーキの贅沢コンビ

苺づくしのスイーツプレートは、濃厚なブラウニーとストロベリーハイビスカスティージュレ、ストロベリーローズホイップ、ストロベリージェラートが重なる華やかなパフェと、ふわふわスポンジと優しい甘さの苺ショートケーキをセット。

紅茶付きで2,300円（税込）、全国56店舗で14時以降限定販売です♡

20店舗限定・とちあいかの贅沢プレート

栃木県産の甘みが際立つ「とちあいか」を贅沢に使用したプレートは、アトレ上野やルミネ北千住など20店舗限定。

ショートケーキはふわふわスポンジとホイップでとちあいかをサンドし、パフェはブラウニーやストロベリーローズホイップ、ストロベリージェラートが織りなす濃厚な味わい♡

紅茶付き2,600円（税込）、14時以降提供です。

店舗限定・白いちご＆バレンタインスイーツ

ルミネ有楽町など3店舗限定の「白いちごと苺のショコラミルフィーユ」は、白いちごと甘酸っぱい苺をサクサクパイとショコラホイップで挟み、カルダモン香るソースで提供。

さらにテラスモール湘南など4店舗では、ハート形白いちごをあしらったバレンタイン限定アフタヌーンティーセット（紅茶付き1,880円～）も3日間限定で楽しめます♡

Afternoon Teaで苺の旬を満喫しよう♡

Afternoon Tea・ティールームの苺スイーツは、国産苺やとちあいかをふんだんに使った期間限定メニュー♡

苺のパフェやショートケーキ、白いちごのミルフィーユなど、多彩なラインナップでご褒美時間を楽しめます。紅茶付きで2,300円～2,600円（税込）、14時以降限定販売です♪