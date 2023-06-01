¡Ú½»Ç·¹¾¥Ü¡¼¥È¡¦£Ç£É¶áµ¦ÃÏ¶èÁª¡ÛµÜÅÄÎ¶ÇÏ¤¬ÇòÀ±È¯¿Ê¡¡Á°Áö£Ö¤«¤é¹¥Ä´»²Àï¡Ö¥ª¡¼¥ë¥·¡¼¥º¥ó½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹½»Ç·¹¾¤Î£Ç£É¡ÖÂè£¶£¹²ó¶áµ¦ÃÏ¶èÁª¼ê¸¢¶¥Áö¡×¤¬£´Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡µÜÅÄÎ¶ÇÏ¡Ê£²£·¡áÊ¼¸Ë¡Ë¤Ï½éÆü£²£Ò¤Î¥¤¥óÀï¤Ç¥³¥ó¥Þ£±£°¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤ë¤ÈÂ¾Äú¤Î¹¶¤á¤ò´ó¤»¤Ä¤±¤º£±Ãå¡£¡ÖÂ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¾å¤¬¤ê¥¿¥¤¥à¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¤Í¡£Å¸¼¨¤Ç¤ÏÊ¬¤¬°¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ËÜÈÖ¤Ë¹Ô¤¯¤È¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£²ó¤Ã¤¿¸å¤â¥¹¥à¡¼¥º¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¿¨¾å¡¹¡£¡Ö¥Ú¥é¤¬¥Ð¥Á¥Ã¤È¹ç¤¨¤Ð¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÎÉ²½¤â¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Á°Àá¤ÎÊ¿ÏÂÅç¤Çº£Ç¯½é£Ö¡¢Á°¡¹Àá¤ÎÂçÂ¼¤Ç½à£Ö¤È¶á¶·¹¥Ä´¡£¡ÖÎ®¤ì¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¡£¤â¤È¤â¤È²Æ¾ì¤ÎÄ´À°¤ÎÊý¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤Ï¥ª¡¼¥ë¥·¡¼¥º¥ó½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄ´À°ÎÏ¤Î¸þ¾å¤¬¹¥¥ê¥º¥à¤ÎÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²£°£²£´Ç¯¤ÎÃÏ¸µ¡¦Æôºê¤Ç¤ÎÃÏ¶èÁª¤Ç½àÍ¥¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤ÏÍ½ÁªÆÍÇË¤Ø¡¢µ¡¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£