¡Ú¾ï³ê¥Ü¡¼¥È¡¦£ÇµÅì³¤ÃÏ¶èÁª¡ÛµÈÅÄÍµÊ¿¡¡ÃÏ¸µ£Ó£Ç½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤Ë¼¹Ç°¡Ö±¿¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤È¤³¤Ê¤á¤Î£Çµ¡ÖÂè£·£±²óÅì³¤ÃÏ¶èÁª¼ê¸¢¶¥Áö¡×¤¬£µÆü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡ÃÏ¶èÁª¤Ï£³·î³÷·´£Ó£Ç¥¯¥é¥·¥Ã¥¯½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤Î¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¤Þ¤À¸¢Íø¤¬¤Ê¤¤Áª¼ê¤ÏÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì»×¤¤¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ËÄ©¤à¡£ÆÃ¤Ë°¦ÃÎ»ÙÉô¤ÎÁª¼ê¤ÏÃÏ¸µ£Ó£Ç¤Î¸¢Íø¼è¤ê¤ØÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì¼¹Ç°¤òÇ³¤ä¤¹¡£
¡¡µÈÅÄÍµÊ¿¡Ê£²£¹¡á°¦ÃÎ¡Ë¤â¡¢¤½¤Î°ì¿Í¡£ºòÇ¯¤Ï£Ó£Ç£·Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¡£¼ã¾¾¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤Ç¤ÏÍ¥½Ð¤â²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤ËÃÏ¸µ£Ó£Ç¤Ø¤Î»×¤¤¤â¶¯¤¤¤¬¡¢°ìÈÌÀï£´£Ö¤È¥¯¥é¥·¥Ã¥¯½Ð¾ì¾ò·ï¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢°ú¤Åö¤Æ¤¿£±£µ¹æµ¡¤ÏÅöÃÏ¤ÎÀµ·î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤â¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤À¡£¡Ö¼Â¤Ï°ú¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¤¤¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤À¤·¡¢º£²ó¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£¡ÖºÇ¶á¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î°ú¤¤â¤¤¤¤¤·¤½¤Î±¿¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È±¿¤âÌ£Êý¤Ë¸¢Íø³ÍÆÀ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£