Nissy、2度目の全国6大ドームツアー“ライブ＆ドキュメンタリー”がBD＆DVD発売決定 2・24よりPrime Videoで世界独占配信も
Nissyこと西島隆弘のソロアーティストとして史上初となる、2度目の全国6大ドームツアー『Nissy Entertainment “Re:10th Anniversary Final” BEST DOME TOUR』のライブ＆ドキュメンタリー映像が、Blu-ray・DVD化することが決定した。さらにPrime Videoで24日より世界独占配信されることも決定した。
【動画】Nissy、2度目の全国6大ドームツアー“ライブ＆ドキュメンタリー”をチラ見せ
演出・衣装・映像に至るまで、総合演出のすべてをNissy自身がトータルプロデュース。俳優のパク・ミニョンが出演するドラマパートと、会場でのライブパフォーマンスがシームレスに展開され、多彩な演出とともに繰り広げられる、珠玉のEntertainment。ドラマパートやライブパフォーマンスだけでなく、チョコレートプラネットとの“TTT兄弟”のコント、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのキャラクターたちの出演など、ライブ×映画×ショー×コメディ×アミューズメントパークが溶け合う、ライブの枠を超えた唯一無二の“Entertainment Show”を堪能できる公演の模様が収録されている。
さらに、自身で「“Nissy Entertainment”の最高到達点」と表現した今回のツアーを完走するまで、約1300時間密着したドキュメンタリー映像も収録。ライブを心待ちにしてくれる人たちへ、デビューから20年間追い求めてきた“Nissy史上最高のEntertainment”を届けるため、心も身体も限界まで“Entertainment”に向き合ったNissyの姿が映し出された映像となっている。
Blu-ray＆DVDは、5日午後6時〜16日午後11時59分の期間で、先行予約販売を実施。Prime Videoは、24日より世界独占配信がスタートする。
