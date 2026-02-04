きょうの為替市場、ドル円は買戻しが続き、一時１５６円台後半まで回復している。本日もややドル高の動きが見られているものの、それ以上に円安の動きがドル円を押し上げている。ユーロ円やポンド円といったクロス円も上昇。



日本は衆院選の真っ只中だが、高市首相率いる与党が圧勝しそうな情勢となっている。世論調査では自民党単独過半数の見方も出ている。もしそうなれば、高市首相が進める積極財政が国民の信任を得た格好となる。



首相は円安についてもある程度容認しているのではとも取れる発言や見方も出ており、批判的なメディアは、インフレへの影響一点だけを捉えて苦言を浴びせている。そのような状況を使って、投機筋が再び円売りを入れているのかもしれない。



日本時間０時のＮＹカットでのオプションの期日到来は現行付近には観測されていない。



4日（水）

現行付近にはなし



5日（木）

156.00（11.7億ドル）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

