日経225先物：5日0時＝270円高、5万4790円
5日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比270円高の5万4790円と急伸。日経平均株価の現物終値5万4293.36円に対しては496.64円高。出来高は6558枚となっている。
TOPIX先物期近は3704ポイントと前日比41ポイント高、TOPIXの現物終値比は48.42ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 54790 +270 6558
日経225mini 54795 +280 137650
TOPIX先物 3704 +41 12004
JPX日経400先物 33400 +360 598
グロース指数先物 702 +6 556
東証REIT指数先物 売買不成立

