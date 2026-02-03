　5日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比270円高の5万4790円と急伸。日経平均株価の現物終値5万4293.36円に対しては496.64円高。出来高は6558枚となっている。

　TOPIX先物期近は3704ポイントと前日比41ポイント高、TOPIXの現物終値比は48.42ポイント高で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 54790　　　　　+270　　　　6558
日経225mini 　　　　　　 54795　　　　　+280　　　137650
TOPIX先物 　　　　　　　　3704　　　　　 +41　　　 12004
JPX日経400先物　　　　　 33400　　　　　+360　　　　 598
グロース指数先物　　　　　 702　　　　　　+6　　　　 556
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース