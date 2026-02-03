【PUBG:BLINDSPOT】 2月5日 アーリーアクセス開始 基本プレイ無料

KRAFTON JAPANは、Windows用トップダウン型タクティカルシューティングゲーム「PUBG：BLINDSPOT」のアーリーアクセスをSteamにて2月5日より開始する。基本プレイは無料。

本作は、5対5のチームベースのトップダウン型タクティカルシューター。既存のトップダウンビューゲームではなかなか味わえないリアルなシューティングメカニクスとテンポの速いアクションを組み合わせた作品となっている。シューティングゲーム特有の打撃感とアクション性を活かした銃撃戦を楽しめると共に、トップダウンビューの長所を活用した戦略的プレイを体験できる。

アーリーアクセスでは、フレンドと一緒に5対5のオンラインPvPマッチを楽しめ、レベルアップしたりエージェントをアンロックしたりすることができる。アーリーアクセス版は無料で遊べるが、正式リリース後は、さまざまな価格帯のバンドルや、多様なゲーム内アイテムの販売も予定されている。

また本作は、2月24日から3月3日まで開催される「Steam Nextフェス」に参加。イベントに先行し、2月21日からSteamにて体験版も配信予定となっている。

【PUBG: BLINDSPOT | Official Steam Next Fest Trailer】