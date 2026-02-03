【「ドラゴンクエストVII Reimagined」発売記念グッズ（4点）】 2月5日 発売 価格： パスケース・ステンレスカップ 各2,970円 ステッカー 各897円

「ドラゴンクエストVII Reimagined パスケース」イメージ

スクウェア・エニックスは、「ドラゴンクエストVII Reimagined」の発売を記念したグッズを本日2月5日にスクウェア・エニックス e-STOREにて発売する。

今回、石版を集めているモンスターの描きおろしイラストがデザインされたパスケースのほか、ステンレスカップやステッカー（2種）が登場。それぞれ「ドラゴンクエストVII Reimagined」がモチーフになっている。

「ドラゴンクエストVII Reimagined パスケース」

価格：2,970円

サイズ：約7×11.3cm（幅×高さ、リール等含まず）

裏面には石版を集めているモンスターの描きおろしイラストがエンボス加工でデザインされている。PUレザーも2色使いで、高級感ある仕上がり。リール付きで、日常的にバッグなどに付けて使用できる

「ドラゴンクエストVII Reimagined ステンレスカップ」

価格：2,970円

サイズ：高さ約11.5cm、容量約350ml

普段使いしやすいステンレスカップが「ドラゴンクエストVII Reimagined」バージョンになって登場。テイクアウトしたドリンクをカップのまま入れることができるサイズ感となっており、取っ手付きで持ちやすく、デスクでの使用などにもピッタリ

「ドラゴンクエストVII Reimagined メタリックダイカットステッカー ＜水の紋章＞」

価格：897円

サイズ：幅約8cm

「ドラゴンクエストVII Reimagined メタリックダイカットステッカー ＜マール・デ・ドラゴーンのエンブレム＞」

価格：897円

サイズ：幅約8cm

(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX