春の光に映えるperiperaティント♪ちゅる桃リップ全22色

韓国コスメブランドperiperaから、全22色のクリアピンクティント「ムードグロイティント」が2月23日（月）オンライン発売♡ちゅるんとみずみずしいツヤ感と、ライトカラーからミュートカラーまで揃った春に映えるピンクで、新しい季節のリップメイクを楽しめます♪

クリアピンクで彩る春の唇

リニューアルした「ムードグロイティント」は、塗り心地軽やかでありながらしっかりツヤ感をキープ。

くすまないクリアピンクだけを厳選した22色展開で、ライトカラーからミュートカラーまで、春の光に映えるみずみずしい唇を叶えます♡

ひんやり密着♡ベイビーブライトの新作ティントでぷるツヤ唇

何度塗っても美しい光沢感

時間が経つほどふっくらとした光沢感が溢れる#耐久リップ。重ね塗りしても濁らず、濃くなりすぎないクリアカラーフィルター効果で、塗りたての発色を長時間キープ。

自然な血色感から華やかカラーまで、どんなシーンでも透明感のある唇に♪

商品情報とカラーバリエーション

ムードグロイティント



価格：1,430円（税込）

カラーバリエーションは01いちご族、02ラッキーコーラル、03ぷる桃、04ミラクルピーチ、05ベイビーフェアリー、06ベイビー天使、07プラムポップ、08とんでもピンク、09いいねローズ、10私の唇ピンク、11ビジュアルセンター、12新学期の女神、13雰囲気の女神、14ロージーウィッシュ、15ときめきローズ、16ひとめ惚れローズ、17これロージー無花果？、18イエベ必須コーラル、19どうしたのチェリー、20甘いブラウン、-01ガラスハート、-02スチールハートの全22色。

容量：4g

発売日：2026年2月23日（月）

発売場所：オンライン限定

periperaティントで春の唇をちゅるんと彩る

periperaの「ムードグロイティント」は、22色のクリアピンクで春リップを自由に楽しめるオンライン限定アイテム♡価格は1,430円（税込）で、塗り重ねてもくすまず長時間美しい光沢感をキープ。

軽やかでみずみずしい唇で、春の装いを華やかに彩ります♪