【ワシントン＝向井ゆう子、北京＝吉永亜希子】米国のトランプ大統領と中国の習近平（シージンピン）国家主席が４日、電話会談を行った。

両氏の電話会談は、昨年１１月以来となる。これに先立ち、習氏は４日、ロシアのプーチン大統領ともオンラインで会談した。

トランプ氏は自らのＳＮＳへの投稿で、貿易や軍事、ウクライナやイラン情勢などについて協議したと明らかにした。トランプ氏は「中国との関係は極めて良好であり、我々はそれを維持することの重要性を認識している」とし、米中関係の安定化を目指す方向を強調した。

両氏は、４月に予定されているトランプ氏の訪中についても協議した。

タス通信によると、プーチン氏は習氏との会談で、米露間の核軍縮の枠組み「新戦略兵器削減条約（新ＳＴＡＲＴ）」が５日に失効期限を迎えることを踏まえ、ロシアが「引き続き戦略的安定を確保するための議論に前向きだ」との立場を表明したという。

また、露大統領補佐官は会談後、記者団に対し、プーチン氏が会談で、習氏の招きに応じて今年前半に訪中する意向を伝えたと明かした。プーチン氏は、１１月に中国で開催されるアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議に出席する意向も示したという。

インターファクス通信によると、ロシア側は、中国側から習氏とトランプ氏の電話会談の実施を事前に通告されていた。