´îÂ¿Â¼°ìÏ¯¡¡£µ·î¤Î¿·¶¶±éÉñ¾ì¸ø±é¤Ç´´Éô¾º¿Ê¡Ö¿·ÇÉ¤Î¿´¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¼Çµï¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦Àº¿Ê¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡·àÃÄ¿·ÇÉ¤ÎÇÐÍ¥¡¦´îÂ¿Â¼°ìÏ¯¤¬£´Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ø¤Ç¡Ö¿·ÇÉ¡¦¾¾ÃÝ¿·´î·à¡¡¹çÆ±´î·à¸ø±é¡×¡ÊÅìµþ¡¦¿·¶¶±éÉñ¾ì¡¢£µ·î£¹¡Á£±£¹Æü¡Ë¤Ç´´Éô¤Ë¾º¿Ê¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡°ìÏ¯¤Ï¡Ö´´Éô¤Ë¾º¿Ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æüº¢¤è¤ê²¹¤«¤¯»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ªµÒÍÍ¡¢¶¦¤ËÉñÂæ¤òÁÏ¤ëÃç´Ö¤¿¤Á¤Ë¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¿·ÇÉ¤Î¿´¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¼Çµï¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦Àº¿Ê¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È·è°ÕÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡£µ·î¤Î¿·¶¶±éÉñ¾ì¤Ç¤ÏÌÀ¼£¡¢ÂçÀµ¡¢¾¼ÏÂ¤ÎÆüËÜ¿Í¤òÃ°Ç°¤ËÉÁ¤Â³¤±¡¢ÁÏ»Ï£±£³£¸Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¿·ÇÉ¤È¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤Ë¥ë¡¼¥Ä¤ò»ý¤Á¡¢·àÃÄÁÏÀß£·£¸Ç¯¤È¤Ê¤ë¾¾ÃÝ¿·´î·à¤¬¡¢£²£°£±£¹Ç¯°ÊÍè¡¢£·Ç¯¤Ö¤ê¤ËÌ´¤Î¶¥±é¡£¾¾ÃÝ¿·´î·à¤Î¡Ö¤ª¼ï¤ÈÀçÂÀÏº¡×¡¢¿·ÇÉ¤Î¡ÖÌÀÆü¤Î¹¬Ê¡¡×¤ò¾å±é¤¹¤ë¡£°ìÏ¯¤Ï¡ÖÌÀÆü¤Î¹¬Ê¡¡×¤ÇÆâ»³¿®¸çÌò¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡°ìÏ¯¤Ï£±£¹£·£¸Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î£´£·ºÐ¡££²£°£²£²Ç¯¤Ë¹ñÎ©·à¾ì²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¸¦½¤½ªÎ»¡£»ÔÀî±î²§°ìÌç¤ËÆþÌç¤·¡¢»ÔÀî±îÎ°¡Ê¤¨¤ó¤ê¤å¤¦¡Ë¤òÌ¾¾è¤Ã¤¿¡££±£¶Ç¯¤Ë´îÂ¿Â¼ÎÐÏº¤È¶¦¤Ë·àÃÄ¿·ÇÉ¤Ø°ÜÀÒ¤·¤Æ´îÂ¿Â¼°ìÏ¯¤Ë²þ¤á¤¿¡£