ドル円のピボットは１５６．３５円付近＝ＮＹ為替
ピボット分析 東京時間（23:10現在）
ドル円
現値156.49 高値156.86 安値155.70
158.16 ハイブレイク
157.51 抵抗2
157.00 抵抗1
156.35 ピボット
155.84 支持1
155.19 支持2
154.68 ローブレイク
ユーロ円
現値184.83 高値185.25 安値184.02
186.61 ハイブレイク
185.93 抵抗2
185.38 抵抗1
184.70 ピボット
184.15 支持1
183.47 支持2
182.92 ローブレイク
ポンド円
現値214.25 高値215.01 安値213.29
216.80 ハイブレイク
215.90 抵抗2
215.08 抵抗1
214.18 ピボット
213.36 支持1
212.46 支持2
211.64 ローブレイク
